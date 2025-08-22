純網銀累虧增至85億元 年增31% 損益兩平目標尚待努力

據金管會截至2025年6月底統計，三家純網銀累積虧損85億元寫純網銀開辦來同期最高紀錄，年增20億元或31%，虧損轉擴大，顯示純網銀離「損益兩平」目標似乎得再加把勁。

為何累虧擴大？一家純網銀高層指出有兩大原因，一、今年上半年放款量增加，依規定得增提1%正常提存，如三家純網銀6月底總放款餘額1,144億元，年增五成，若有承作不動產業務，增提比率達1.5%更高，二、上半年股債匯市波動大，也可能影響投資收益。

銀行局副局長王允中昨（21）日說，純網銀虧損擴大，有很多因素，一般商業銀行有授信、投資、財管業務，純網銀他業務單純，也牽涉資金成本高低。

這各虧損已在當初三家純網銀設立時，就已在他們規劃內，業者應各自都有相關控管機制。

金管會希望看到純網銀賺錢，依照國外純網銀案例，其實也都會有一段很長時間呈現虧損狀態，一般國外平均都是五至六年才能轉虧為盈，目前國內三家純網銀平均開業僅三至四年。

三家純網銀是樂天、連線商銀（LINE Bank）和將來銀行。樂天是2020年底開業最早，至今邁入第五個年頭，連線商銀是2021年3月開業，至今也逾四年，將來最晚，2022年元旦上路至今逾三年。

金管會公布三家純網銀財務狀況。截至2025年6月底，以LINE Bank累積虧損40億元居冠、年增7億元，樂天累虧27億元次之、年增8億元，將來銀行累虧18億元，年增5億元，合計三家純網銀累積虧損85億元，年增31%。

若以獲利來看，今年上半年則以樂天商銀稅前虧損3.22億元最小，將來銀行稅前虧5.6億元次之，LINE Bank則虧4.12億元，合計三家稅前虧損共13億元，較去年同期稅前共虧14億元，年虧變動不大。

再以存放款數字來看，6月底仍以LINE Bank放款餘額664億元最大，存放比已拉高到87%，超越全體銀行平均70%的水準，顯示獲利支柱已漸穩定。

將來銀行6月底放款餘額273億元，存放比也有近60%水準；樂天商銀存放比約51%。

為替純網銀開源，金管會也准許純網銀申請試辦業務，主要有四大項，一、法人戶開戶以線下輔助執行身分驗證，目前三家都已申請試辦，二、房貸抵押權設定線下，貸款撥入第三人實體帳戶，將來銀行已試辦完成後開辦。

三、線下做聯貸業務。將來銀行和樂天商銀做試辦，四、與中華電信做異業合作賣保單，將來銀行試辦完成後開辦。

王允中說，金管會與純網銀都有保持聯繫溝通，純網銀若有任何問題都可提出建議，例如之前建議都已透過試辦和法規鬆綁拓展業務。