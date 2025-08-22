聽新聞
調漲保費 壽險業面臨三大挑戰
醫療險損失率逐年升，壽險業喊漲，保發中心20日已將「調費指引」送交金管會等拍板；但壽險圈坦言，想調漲保證續保醫療險保費，有三大挑戰，一、舊保單告知難度高，民怨風險大，二、漲多少需要由金管會審查通過，三、保戶與業者信任關係。
壽險業想漲價，實務執行上卻有三大挑戰。最大難題是2022年3月以前銷售的舊保單。當時多數業務員未明確告知「保證續保」並不等於「保證費率」，使不少保戶誤以為保費終身固定。
保險局主秘古坤榮說，依規定，業者漲價前三個月，需派專人、或電話告知要保人，才能做後續漲價。
業者認為，這對數百萬件既有保單來說，是非常大挑戰。一旦沒聯繫到客戶，公司需提客戶補償方案，依過去案例，就是不能漲價。
另一挑戰是，2023年12月起金管會要求，醫療險想漲價，需逐張保單核准。官員說，業者需提供完整經驗資料，例如販售30年的保單，就得提交30年的損失率紀錄。若高損失率與「不當銷售」或「浮爛理賠」有關，也必須排除。
最後挑戰是，一旦保費調漲，保戶勢必反彈，官員說，保戶若認為當初未被清楚告知，評議中心可受理，但對「漲幅過高」則不受理。業者認為，如何讓保戶理解費率調整是為確保制度永續，將是信任的重大考驗。
