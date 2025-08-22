聽新聞
中信、統一強強聯手 信用卡市場 面臨大洗牌
中信銀行與統一（1216）企業集團於昨（21）日宣布，推出全新「中國信託uniopen聯名卡」，這張由金融與零售兩大巨頭聯手打造的卡片，不僅標誌著OPENPOINT生態圈再度擴張，也讓國內信用卡版圖面臨重新洗牌。
外界矚目的焦點在於合作背後的推動內幕。據悉，中信金對此案格外重視，過去三年不僅全力支持銀行團隊，更多次與統一董事長羅智先商討。
熟悉內情的高層直言：「雙方高層頻繁互動，最終促成了這場強強聯手。」然而，羅智先記者會後則低調回應，強調雙方團隊合作已久、溝通順暢。
統一方面，則決定集中資源，全力打造OPENPOINT點數經濟，將逐步終止與其他銀行的聯名合作，改由中信銀獨家發行新卡。這意味著7-ELEVEN、家樂福、星巴克、康是美等零售通路龐大會員，將被整合進單一卡片體系，形成「史上最大聯名單位」。
金融業者分析，這場聯手不僅改變信用卡市場競局，更凸顯大型通路與銀行綁定的趨勢，未來消費金融戰火，勢必將更為激烈。
