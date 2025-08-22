台幣連6貶、破30.5元大關 3個半月新低

台幣匯價昨天在外資持續匯出壓力下再度走貶，終場貶值一點九七角、收在卅點五○五元，貶破卅點五元關卡，創下近三個半月新低。匯市成交量同步放大至廿七點六七億美元，為近兩個月以來新高，反映市場資金流動加劇。

連同昨天在內，台幣已經連續第六個交易日走貶，累計貶值五點四五角；至於今年以來累計升值幅度，則已大幅收斂至百分之七點四六。

匯市昨天一早即出現明顯貶勢，以卅點三二元開盤後不到兩小時便貶破卅點四元整數關卡。午後隨著外資匯出動能加劇，匯價再度跌破卅點五元，盤中一度重貶逾兩角，最終收在卅點五○五元，逼近市場關注的心理防線。出口商對此表示樂觀，期待匯率進一步向「卅一元」靠攏，有利出口接單與營收表現。

身兼央行理事的經濟部長郭智輝日前脫口說出匯價「卅一元」的說法，出口業者戲稱，郭部長這番言論「像是吃了誠實豆沙包，這也是不少中小企業心中認為的合理區間。」經濟部官員昨天則說，郭的說法僅是反映部分業者對匯率回穩的期待，並非提出政策建議或所謂喊目標價。

匯銀人士說，近期匯市貶勢背後有多重因素交織。除了外資持續從台股提款、加重匯出壓力外，美國政府近期針對接受晶片法案補助的半導體企業，可能進行股權交換，引發全球市場震盪，市場情緒偏向謹慎保守。

統計顯示，外資已連續三個交易日賣超台股，累計賣超金額達八三七點七六億元，昨天再賣超逾百億元。加上台塑、華航等大型企業陸續發放股利，外資將大量資金匯出，形成短期內台幣匯價的貶值壓力。

值得注意的是，台幣已跌破今年五月中旬的前波低點卅點四五元，市場分析若外資持續匯出、台股賣壓未解，匯價不排除短期內測試卅點八元。

不過，匯銀人士提醒，儘管近期外資賣超明顯，但美元指數的波動仍是影響新興市場貨幣的關鍵變數。市場關注美國聯準會七月ＦＯＭＣ會議紀錄，其中部分委員認為目前經濟不確定性仍高，短期內不宜急於調整利率。儘管如此，包括川普提名的沃勒、鮑蔓等理事，則傾向認為物價壓力減輕，應積極回應勞動市場降溫，主張今年可望啟動降息。

此外，市場焦點也轉向全球央行年會，與會的聯準會主席鮑爾預定今天發表談話，投資人高度關注他對美國貨幣政策的最新態度與可能的降息時間表，預期將成為牽動下半年全球匯市與金融市場的重要訊號。