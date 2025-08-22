醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，保發中心調費指引，僅是讓調費標準明確化，二、若業者要漲價，須事前通知客戶，三、金管會將審查確保漲價合理性。

金管會指出，這次漲價範圍僅限一年期「保證續保」健康險，不包括意外險。

醫療險保費釀漲情形 圖／經濟日報提供

「保證續保」是要保人繳保費、壽險業就得續保，但不保證費率（指可漲價）。目前民眾手上的醫療險，多是壽險保單「附約」，常見如實支實付醫療險、住院醫療險等，多數都是「保證續保」。

這波漲價兇手，被劍指是醫生鼓勵民眾自費治療新興醫療技術，如PRP增生療法、達文西手術等，使醫療險理賠率跳升，讓壽險業苦不堪言。壽險公會與保發中心已拍定兩大漲價啟動要件，一、該張醫療險整體損失率高於預期；二、近三年實際損失率超過預期三成。符合條件後，首年最多可漲三成，其後逐年限漲一成，直到收支打平。

金管會在2023年12月起，就將醫療險漲價從備查制改為核准制，但過去因漲價標準不明，如漲價上限、啟動漲價要件等，這次僅是請保發中心將「調費指引」更加明確化，非是全新的制度。

因外界對醫療險漲價有諸多質疑，金管會昨提三大說明，保險局主秘古坤榮說，保證續保的醫療保險商品，是約定要保人繳保費，保險公司不得拒絕續保，但並沒有保證費率不能調整。

二是，調整費率程序，金管會2022年規定，要求壽險業漲價前三個月，需通知保戶。尤其是2022年3月前的舊保單，當時未跟客戶說清楚者，需補派員、或專人電話說明，才可以做後續漲價。三是，2023年底進一步規定，保證續保醫療險要漲價，需經核准，金管會20日已收到保發中心函報新指引，將會依精算公平調整機制、消費者保障和壽險業穩健經營這三項因素來做評估。