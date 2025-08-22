強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一（1216）企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源與通路，打造全台最龐大的零售金融生態圈。

強強聯手，中信銀行董事長陳佳文指出，這張卡是「集團聯名卡」的全新典範，目標首年發卡數突破100萬張，預期未來二至三年總發卡量可達300萬張，為中信銀有效發卡數跨越1,000萬張門檻立下里程碑。統一集團董事長羅智先表示，希望將聯名卡打造成「生活點數」，串連集團旗下30家通路，涵蓋超商、百貨、美妝等品牌，並結合OPENPOINT點數運用，力拚成為今年最強卡王。

中信uniopen聯名卡小檔案 圖／經濟日報提供

這張「uniopen聯名卡」不只是信用卡，更是串聯生活場景、數位支付與便利服務的關鍵工具。中信銀行與統一集團整合旗下近30個品牌、約1萬個實體通路，包括7-ELEVEN、星巴克、康是美、家樂福等熱門據點，讓消費者可在這些場域中輕鬆使用聯名卡進行支付、累積點數與享受優惠，真正實現「一卡走透透」的全場景體驗。

陳佳文表示，這張聯名卡背後代表的不僅是銀行與企業的跨界合作，更象徵著新時代零售金融的轉型與升級。他指出，這次合作的核心精神是「服務共營、場景串聯」，透過整合雙方龐大的用戶基礎與消費數據，達成資源互導、服務互補與數據共享，深入每位用戶的生活日常。

「這是一張有使命的卡，由兩個台灣龍頭所共同Sponsor發行，血統太純正，所以會背負著很多使命。」陳佳文強調，中信銀將此卡定位為「生活場景最後一塊拼圖」，透過Open錢包行動支付功能，實現真正的無現金便利生活，不論是在超商買早餐、星巴克點杯咖啡，還是逛家樂福買日用品，都能一機在手輕鬆搞定。

羅智先表示，這張信用卡不僅是一張金融工具，更是一個重要的連結、是一把鑰匙，開啟門後將思考如何提供消費者更多更好的生活需求，讓消費者在生活面上與集團有更緊密的結合。

羅智先表示，在這張卡片在籌備過程歷經「非常綿密以及複雜」的規劃與協調。它不僅僅只是一張金融工具，更是一個重要的連結，對內能整合集團過去的活動與資源，對外則開啟新的連結，讓社會大眾更認識統一集團的各項事務，期待能帶來新的生活體驗、教育以及探索，並成為生活中不可或缺的一個重要元素，未來也會持續優化。

中信銀與統一企業的合作歷史可追溯至2001年，當年中信ATM首度進駐統一超商，至今已有逾7,000家門市設有中信ATM服務，早已成為消費者生活中不可或缺的金融設施。