聽新聞
0:00 / 0:00

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

統一（1216）集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規畫與看法。他表示，「PRIMA付費會員制」推出後，受到市場很大的鼓勵，已接近當初設定的五萬人目標，收滿後將暫時封閉招募。至於icash Pay目前使用場域未大規模對外擴張，主要還是仍在摸索與嘗試階段。

羅智先表示，統一集團作為生活產業，一直思索如何為廣大消費者創造更多時間價值，讓消費者能將節省下來的時間投入更有意義的活動，而相關服務則由集團來支持。

談到和中國信託的合作，他指出，統一集團本身具備全天候營運的複雜體系，整合起來已是龐大工程，與中國信託之間擁有長期且深厚的合作緣份，因此最終選擇中國信託作為合作夥伴。

零售業者積極跨足支付領域並快速擴張，市場關注icash Pay與外部連結的速度，羅智先坦言，目前仍停留在「測試」階段，尚未大舉對外推廣。他強調，集團不會急於擴大外部連結，若在構想尚未成熟前貿然推廣，恐造成市場干擾，必須在確保效果後再全面推展，以符合長遠發展策略。

羅智先並進一步提到，集團也期待透過uniopen進行全面整合，將過去各子公司獨立運作的模式納入同一數位生態。就是一把鑰匙，能打開統一集團的所有服務，讓數據與會員資源整合運用，在過程中期待會產生新的火花。

羅智先 中國信託 統一集團

延伸閱讀

影／中國信託uniopen聯名卡今上市 最高11%回饋

中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張

中信銀發卡量狠甩玉山、統一伺機壯大icash！辜仲諒、羅智先聯手發卡背後盤算

陌生男潛入汽車偷鑰匙 女車主警覺返回發現感謝帥警查緝

相關新聞

醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，...

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源...

外資匯出 台幣重貶1.97角

新台幣匯價昨（21）日在外資持續匯出壓力下，一度貶值2.1角，終場收在30.505元，失守30.5元關，貶值收斂至1.9...

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。