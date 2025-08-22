中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一（1216）集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規畫與看法。他表示，「PRIMA付費會員制」推出後，受到市場很大的鼓勵，已接近當初設定的五萬人目標，收滿後將暫時封閉招募。至於icash Pay目前使用場域未大規模對外擴張，主要還是仍在摸索與嘗試階段。

羅智先表示，統一集團作為生活產業，一直思索如何為廣大消費者創造更多時間價值，讓消費者能將節省下來的時間投入更有意義的活動，而相關服務則由集團來支持。

談到和中國信託的合作，他指出，統一集團本身具備全天候營運的複雜體系，整合起來已是龐大工程，與中國信託之間擁有長期且深厚的合作緣份，因此最終選擇中國信託作為合作夥伴。

零售業者積極跨足支付領域並快速擴張，市場關注icash Pay與外部連結的速度，羅智先坦言，目前仍停留在「測試」階段，尚未大舉對外推廣。他強調，集團不會急於擴大外部連結，若在構想尚未成熟前貿然推廣，恐造成市場干擾，必須在確保效果後再全面推展，以符合長遠發展策略。

羅智先並進一步提到，集團也期待透過uniopen進行全面整合，將過去各子公司獨立運作的模式納入同一數位生態。就是一把鑰匙，能打開統一集團的所有服務，讓數據與會員資源整合運用，在過程中期待會產生新的火花。