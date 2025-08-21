移工匯兌交易金額上半年近603億 今年有望超過去年

中央社／ 台北21日電

金管會統計顯示，外籍移工國外小額匯兌業務今年上半年交易金額達新台幣602.74億元，年增49%。金管會表示，評估今年交易金額有望超過去年的841.89億元，可能因公司持續開拓業務、加上外籍移工比較熟悉此類方式，帶動交易量。

金管會2021年7月1日發布施行「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」，外籍移工可透過外籍移工匯兌公司將其在台工資匯回家鄉。根據勞動部統計，截至今年6月底，在台灣合法受聘僱移工約74萬人。

金管會銀行局副局長王允中指出，截至6月底，金管會許可的外籍移工匯兌公司共5家，包括統振、東聯互動、數位至匯、美家人力資源、融創國際，客戶數總計約87萬人。

統計今年上半年外籍移工國外小額匯兌業務交易金額近602.74億元，年增49%，王允中表示，今年全年交易金額有望突破去年的841.89億元，可能是因公司持續開拓業務、加上外籍移工比較熟悉此方式，因此帶動交易量，也有其他公司正在申請經營外籍移工國外小額匯兌業務。

根據規定，每一外籍移工匯款金額每筆不得超過等值新台幣3萬元，每月累計匯款金額不得超過等值新台幣5萬元，每年累計匯款金額不得超過等值新台幣50萬元。

