醫療險恐調漲！壽險業臨三大挑戰 舊保單告知成最大風暴

醫療險損失率逐年升，壽險業喊漲，周三（20日）保發中心已將「調費指引」送交金管會等拍板；但壽險圈坦言，想調漲保證續保醫療險保費，有三大挑戰，一、舊保單告知難度高，民怨風險大，二、漲多少需經金管會審查通過，三、保戶與業者信任關係。

「保證續保」是要保人繳保費、壽險業就得續保，但不保證費率（指可漲價）。目前民眾手上的醫療險，多是壽險保單「附約」，常見如實支實付醫療險、住院醫療險等，多數都是「保證續保」。

這波漲價兇手，被劍指是醫生鼓勵民眾自費治療新興醫療技術，如PRP增生療法、達文西手術等，使醫療險理賠率跳升，讓壽險業苦不堪言。

壽險公會與保發中心已拍定兩大漲價啟動要件，一、該張醫療險整體損失率高於預期；二、近三年實際損失率超過預期三成。符合條件後，首年最多可漲三成，其後逐年限漲一成，直到收支打平。

但是，壽險業想漲價，實務執行上卻有三大挑戰。最大難題是2022年3月以前銷售的舊保單。當時多數業務員未明確告知「保證續保」並不等於「保證費率」，使不少保戶誤以為保費終身固定。

保險局主秘古坤榮說，依規定，業者漲價前三個月，需派專人、或電話告知要保人，才能做後續漲價。

業者認為，這對數百萬件既有保單來說，是非常大挑戰。一旦沒連繫到客戶，公司需提客戶補償方案，依過去案例，就是不能漲價。

那如果保戶不接受漲價該怎麼處理？官員坦言，除了終止續保，可能業者也會引導客戶轉投保其他替代商品。

另一挑戰是，2023年12月起金管會要求，醫療險想漲價，需逐張保單核准。官員說，業者需提供完整經驗資料，例如販售30年的保單，就得提交30年的損失率紀錄。若高損失率與「不當銷售」或「浮濫理賠」有關，也必須排除。

官員說「保證續保」醫療險，依契約規定，本來就是不保證費率，金管會無法要求業者不漲價。過去保發中心「調費指引」就是漲價依據，只是標準不明確，如今是把漲價啟動要件、漲幅上限明確化。

最後挑戰是，一旦保費調漲，保戶勢必反彈，官員說，保戶若認為當初未被清楚告知，評議中心可受理，但對「漲幅過高」則不受理。業者認為，如何讓保戶理解費率調整是為確保制度永續，而非單純轉嫁成本，將是信任的重大考驗。