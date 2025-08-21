聽新聞
0:00 / 0:00

醫療險恐調漲！壽險業臨三大挑戰 舊保單告知成最大風暴

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
醫療險示意圖。圖／AI生成
醫療險示意圖。圖／AI生成

醫療險損失率逐年升，壽險業喊漲，周三（20日）保發中心已將「調費指引」送交金管會等拍板；但壽險圈坦言，想調漲保證續保醫療險保費，有三大挑戰，一、舊保單告知難度高，民怨風險大，二、漲多少需經金管會審查通過，三、保戶與業者信任關係。

「保證續保」是要保人繳保費、壽險業就得續保，但不保證費率（指可漲價）。目前民眾手上的醫療險，多是壽險保單「附約」，常見如實支實付醫療險、住院醫療險等，多數都是「保證續保」。

這波漲價兇手，被劍指是醫生鼓勵民眾自費治療新興醫療技術，如PRP增生療法、達文西手術等，使醫療險理賠率跳升，讓壽險業苦不堪言。

壽險公會與保發中心已拍定兩大漲價啟動要件，一、該張醫療險整體損失率高於預期；二、近三年實際損失率超過預期三成。符合條件後，首年最多可漲三成，其後逐年限漲一成，直到收支打平。

但是，壽險業想漲價，實務執行上卻有三大挑戰。最大難題是2022年3月以前銷售的舊保單。當時多數業務員未明確告知「保證續保」並不等於「保證費率」，使不少保戶誤以為保費終身固定。

保險局主秘古坤榮說，依規定，業者漲價前三個月，需派專人、或電話告知要保人，才能做後續漲價。

業者認為，這對數百萬件既有保單來說，是非常大挑戰。一旦沒連繫到客戶，公司需提客戶補償方案，依過去案例，就是不能漲價。

那如果保戶不接受漲價該怎麼處理？官員坦言，除了終止續保，可能業者也會引導客戶轉投保其他替代商品。

另一挑戰是，2023年12月起金管會要求，醫療險想漲價，需逐張保單核准。官員說，業者需提供完整經驗資料，例如販售30年的保單，就得提交30年的損失率紀錄。若高損失率與「不當銷售」或「浮濫理賠」有關，也必須排除。

官員說「保證續保」醫療險，依契約規定，本來就是不保證費率，金管會無法要求業者不漲價。過去保發中心「調費指引」就是漲價依據，只是標準不明確，如今是把漲價啟動要件、漲幅上限明確化。

最後挑戰是，一旦保費調漲，保戶勢必反彈，官員說，保戶若認為當初未被清楚告知，評議中心可受理，但對「漲幅過高」則不受理。業者認為，如何讓保戶理解費率調整是為確保制度永續，而非單純轉嫁成本，將是信任的重大考驗。

漲價 壽險業 醫療險

延伸閱讀

狂賣1,400億元！壽險業今年前七月誕生九張「百億神單」

五壽險准配息 發放196億

南橫一家5口墜谷案 意外險理賠掀關注！金管會說話了

金融業整併再現？ 傳台灣三商美邦人壽考慮求售等選項

相關新聞

醫療險恐調漲！壽險業臨三大挑戰 舊保單告知成最大風暴

醫療險損失率逐年升，壽險業喊漲，周三（20日）保發中心已將「調費指引」送交金管會等拍板；但壽險圈坦言，想調漲保證續保醫療...

實支實付醫療險將漲價？金管會：確保調價合理性

金管會委託保發中心提作業指引，外界關切實支實付醫療險保費是否可能調漲。金管會今天表示，所謂「保證續保」保單並未「保證費率...

醫療險喊漲恐衝擊數百萬保戶 金管會提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，保發中心調費...

台企銀主辦益壽國際新台幣12.8億元聯貸 七銀行響應、21日圓滿簽約

台企銀（2834）統籌主辦益壽國際股份有限公司新台幣12.8億元聯合授信案，於21日完成聯貸簽約，簽約儀式由台企銀副總經...

移工匯款量大增 上半年合計603億元

金管會今日發布統計，截至114年6月30日，經金管會許可之外籍移工匯兌公司共計5家，包括統振、東聯互動、數位至匯、美家人...

7月五大銀行新承作購屋貸款利率為2.303% 創16年半新高

央行21日公布7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.205％，較6月的2.186...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。