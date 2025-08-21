醫療險喊漲恐衝擊數百萬保戶 金管會提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，保發中心調費指引，僅是讓調費標準明確化；二、若業者要漲價，需事前通知客戶；三、金管會將審查確保漲價合理性。

金管會指出，這次漲價範圍僅限一年期「保證續保」健康險，不包括意外險。

金管會在2023年12月起，就將醫療險漲價從備查制改為核准制，但過去因漲價標準不明，如漲價上限、啟動漲價要件等，這次僅是請保發中心將「調費指引」更加明確化，並非是全新的制度。

金管會將依照保發中心函送案件，包括啟動調漲要件、調漲上限等，依照精算公平調整機制、消費者保障和壽險業穩健經營這三項因素來做評估，公布時間尚未確定。

官員說，未來壽險業想漲保證續保的醫療險保費，金管會將審視調費合理性，要符合精算的原理原則，也可從年齡、計劃別等方面細分調漲範圍。

未來保戶收到醫療險漲價的通知後，除了解約外，壽險公司也可以提供其他替代方案，例如提供替代商品，引導保戶買其他商品。

因外界對醫療險漲價有諸多質疑，金管會21日晚間提三大說明，保險局主秘古坤榮說，保證續保的醫療保險商品，是約定要保人繳保費，保險公司不得拒絕續保，但並沒有保證費率不能調整。

換言之，依保險契約規定，業者本來就有調費的權利。

二是，調整費率程序，金管會2022年規定，要求壽險業漲價前三個月，需通知保戶。尤其是2022年3月前的舊保單，當時未跟客戶說清楚者，需補派員、或專人電話說明，才可以做後續漲價。

三是，2023年底進一步規定，保證續保醫療險要漲價，需經核准，金管會20日已有收到保發中心函報新指引，將會依精算公平調整機制、消費者保障和壽險業穩健經營這三項因素來做評估。