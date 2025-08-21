3家純網銀累虧85億元 金管會：皆努力改善業務

金管會統計到6月底止，3家純網銀累計虧損為新台幣85億元，較去年同期增加20億元。外界關注何時有機會轉虧為盈，金管會表示，3家純網銀目前開業3到4年，距離國外案例平均5到6年還有一段時間，業者都在努力改善業務狀況。

金管會今天公布台灣3家純網銀相關統計，截至6月底，3家純網銀戶數約291萬戶，年增41.7萬戶。其中，將來銀行46.1萬戶，存放比為59.09%；連線銀行為214.7萬戶，存放比為86.91%；樂天銀行30.1萬戶，存放比為51.49%。

純網銀陸續開業3到4年，截至6月底累計虧損共約85億元，較去年同期增加20億元，媒體關注業務成長但虧損金額也在持續增加，原因為何。

金管會銀行局副局長王允中指出，一般商業銀行有授信、投資與財管業務，純網銀業務相對單純，也牽涉資金成本高低，綜合相關因素，可能有一些虧損，但虧損可能也在當初業者設立時的計畫範圍內，業者也各自管控機制。

王允中表示，很希望看到銀行轉虧為盈，設立純網銀時也有研究國外案例，其實都會有一段很長的時間呈現虧損。台灣純網銀目前開業3到4年，跟國外研議案例差不多也要5到6年轉虧為盈，還有一段時間，業者很努力改善業務狀況，再給一點時間，讓營運上軌道。

根據統計，目前純網銀共有4種業務試辦，第一，3家純網銀都有正式開辦法人戶開戶線下輔助執行身分驗證作業；第2是房貸抵押權設定以線下方式辦理，以及貸款撥入第3人實體帳戶簽約對保作業，將來銀行試辦後已開辦；第3，線下辦理聯貸業務的參貸業務，1銀行正式開辦、1銀行正在試辦中；第4與電信業進行異業合作推廣保險業，將來銀行試辦後已開辦，目前沒有申請中的試辦案。

王允中進一步說明，金管會跟純網銀持續保持聯繫管道，業者先前提出相關建議，都已透過試辦或法規鬆綁來拓展業務，目前業者沒有再來爭取鬆綁其他業務。

3家純網銀中，連線銀行與將來銀行分別增資過2次跟1次，連線銀行2022年6月先減資25億元、並增資75億元，今年6月再增資50億元，資本額變更為200億元；將來銀行2023年12月減資26.43億元，同年再增資26.43億元，實收資本額維持100億元；樂天銀目前尚未增資，不過曾提到今年底有增資需求。