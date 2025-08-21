實支實付醫療險將漲價？金管會：確保調價合理性

金管會委託保發中心提作業指引，外界關切實支實付醫療險保費是否可能調漲。金管會今天表示，所謂「保證續保」保單並未「保證費率不變」，本來就可調整價格，指引只是讓相關原則更明確，也會確保保險公司調整價格的合理性。

壽險業實支實付醫療險近年熱賣，但因為自費項目增加，加上也有保險公司認為有醫生引導病患選擇特定醫療服務，進而衍生理賠認定爭議，導致實支實付醫療險損失率暴增。金管會委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，昨天已報到金管會。

根據指引，主要是針對1年期以下保證續保個人健康險，這類保單比較為人所知的如實支實付醫療險，保單須符合2特定條件才能申請調整保費，第1年最多漲3成，後續每年上限1成，直到收支打平，不過，調整價格須經金管會核准。消息一出，掀起市場關注。

金管會保險局主秘古坤榮指出，保證續保的醫療保險商品只是約定保險公司不能拒絕續保，並未保證費率不能調整，保險公司本就可依雙方契約約定，有調整保費的權利。金管會指出，20日已收到保發中心研議的內容，將盡速辦理進一步審查，尚未確定實施時程，也沒有上路時間表。

保險局官員說明，保發中心這次提出的指引，是提醒保險公司調整費率注意事項，並非新制度，保險公司本來就可以調整價格，不是訂指引後才能調價格，只是過去公司送件會遺漏事項，因此提出指引原則比較明確。2023年12月18日後保險公司要調整價格就已是採核准制，要經過金管會審核。

由於這次指引適用範圍涵蓋銷售中、已停售以及未來新銷售的保單，官員解釋，如果以前賣的保證續保的健康險完全不能調整價格，那就變成長期健康險，跟業者當初商品訂價基礎就不同，不太可能要求保險公司不能調整，但會確保保險公司調整費率時，要符合精算原理原則，確保調價合理性，也會細分到不同年齡組別狀況。

媒體質疑，如果有公司真的保單首年上漲3成、影響很大，過去業務員銷售時如果沒說明「保證續保」不代表保證費率不變，未來保險公司調價前通知保戶時，不接受的保戶是否只有解約不續保一途。

保險局官員解釋，保險公司調整費率時，依規定3個月前要通知要保人。2022年3月之後的醫療險，銷售時多有告知客戶不保證費率，並請客戶簽告知書，但2022年3月之前的保單，如果沒跟客戶說清楚，就要派人或是專人電話告知，並留存證明，像是通知電話須錄音。

萬一保險公司遲遲無法聯絡要保人，官員說明，每家公司可能有不同作法，有公司可能採取補償措施。此外，公司會看是否有替代商品，在相同費率下引導購買其他產品，不會只有一種做法。