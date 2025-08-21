永豐金證 拚權證量能

台股權證市場雖仍受國際局勢與關稅政策等不確定因素影響，投資人對權證看多與看空的投資需求都高，永豐金證券將採取積極策略，強化產品結構設計，聚焦提升流動性與熱門標的選擇，吸引投資人的青睞。以下是永豐金證券衍生商品部副總施淑芬專訪紀要。

問：永豐金證券權證部門在下半年努力的目標或方向？

答：永豐金證券正積極推動數位轉型，包括透過大戶投App、AI智能客服與優化使用者體驗等方式吸引更多客群與增加整體操作活躍度。權證產品可進一步結合券商平台策略，設計便捷篩選、權證教育及推薦工具，提高認購與認售權證曝光度。

下半年永豐金證券權證部門將以風險控管為基礎、數位服務為支撐，致力提升流動性和產品吸引力，擴大市占與交易深度，並透過教育與平台整合，提升整體權證交易量與客戶參與度，創造雙贏的機會。

問：對於權證新手投資人，有何建議？

權證是一種有槓桿的金融商品，適合短線操作而非長期持有。建議新手選擇流動性佳、避免太價外或剩餘天期太短的權證。其次，以小額資金試水溫，切勿過度槓桿操作，並設定好停損點與獲利目標。每日追蹤標的股價與權證價格變化，培養敏銳度。

最後，保持紀律避免情緒化操作。權證操作講求快狠準，唯有充分準備才能降低風險、掌握機會。

問：對台灣權證市場下半年的看法？

展望2025年下半年，美國關稅政策塵埃落定後，對各產業影響程度仍需觀察，也可能對出口業與資金流動造成波動。另聯準會利率動向也是關鍵，將影響市場風險偏好與籌碼結構。然而台灣股市基本面由AI與半導體產業帶來的投資動能支撐，企業獲利仍具成長力道。

AI應用持續推升晶片需求，搭配供應鏈轉單效應，將會吸引更多投資人利用權證交易的機會，永豐金證券則將提供多樣化權證讓投資人選擇合適的工具。