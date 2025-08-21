永豐金證 拚權證量能

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
永豐金證券副總施淑芬。聯合報系資料照
永豐金證券副總施淑芬。聯合報系資料照

台股權證市場雖仍受國際局勢與關稅政策等不確定因素影響，投資人對權證看多與看空的投資需求都高，永豐金證券將採取積極策略，強化產品結構設計，聚焦提升流動性與熱門標的選擇，吸引投資人的青睞。以下是永豐金證券衍生商品部副總施淑芬專訪紀要。

問：永豐金證券權證部門在下半年努力的目標或方向？

答：永豐金證券正積極推動數位轉型，包括透過大戶投App、AI智能客服與優化使用者體驗等方式吸引更多客群與增加整體操作活躍度。權證產品可進一步結合券商平台策略，設計便捷篩選、權證教育及推薦工具，提高認購與認售權證曝光度。

下半年永豐金證券權證部門將以風險控管為基礎、數位服務為支撐，致力提升流動性和產品吸引力，擴大市占與交易深度，並透過教育與平台整合，提升整體權證交易量與客戶參與度，創造雙贏的機會。

問：對於權證新手投資人，有何建議？

權證是一種有槓桿的金融商品，適合短線操作而非長期持有。建議新手選擇流動性佳、避免太價外或剩餘天期太短的權證。其次，以小額資金試水溫，切勿過度槓桿操作，並設定好停損點與獲利目標。每日追蹤標的股價與權證價格變化，培養敏銳度。

最後，保持紀律避免情緒化操作。權證操作講求快狠準，唯有充分準備才能降低風險、掌握機會。

問：對台灣權證市場下半年的看法？

展望2025年下半年，美國關稅政策塵埃落定後，對各產業影響程度仍需觀察，也可能對出口業與資金流動造成波動。另聯準會利率動向也是關鍵，將影響市場風險偏好與籌碼結構。然而台灣股市基本面由AI與半導體產業帶來的投資動能支撐，企業獲利仍具成長力道。

AI應用持續推升晶片需求，搭配供應鏈轉單效應，將會吸引更多投資人利用權證交易的機會，永豐金證券則將提供多樣化權證讓投資人選擇合適的工具。

永豐金 認售權證

延伸閱讀

元富證放送熱門權證

永豐金證券攜證交所講座：下半年「柳岸花明又一村」川普關稅戲近尾聲

金像電、南電 認購夯

南亞、台特化 押逾90天

相關新聞

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場...

5大銀行房貸利率7月破2.3％ 16年半新高

中央銀行昨天公布七月台銀等五大銀行新承作購屋貸款利率為百分之二點三○三，創下自二○○九年一月以來十六年半新高，主因為央行...

台幣連6貶、破30.5元大關 3個半月新低

台幣匯價昨天在外資持續匯出壓力下再度走貶，終場貶值一點九七角、收在卅點五○五元，貶破卅點五元關卡，創下近三個半月新低。匯...

永豐金證 拚權證量能

台股權證市場雖仍受國際局勢與關稅政策等不確定因素影響，投資人對權證看多與看空的投資需求都高，永豐金證券將採取積極策略，強...

醫療險恐調漲！壽險業臨三大挑戰 舊保單告知成最大風暴

醫療險損失率逐年升，壽險業喊漲，周三（20日）保發中心已將「調費指引」送交金管會等拍板；但壽險圈坦言，想調漲保證續保醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。