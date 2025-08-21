跨超商、百貨等通路一張卡就夠！統一中信聯名卡首年衝百萬張

統一（1216）企業集團攜手中國信託推出「中國信託 uniopen 聯名卡」，並以「uniopen」為核心，打造最強點數生活圈。統一董事長羅智先21日表示，希望將聯名卡打造成「生活點數」，串連集團旗下30家通路，涵蓋超商、百貨、美妝等品牌，並結合OPENPOINT點數運用。力拚成為今年最強卡王。

中國信託銀行董事長陳佳文則透露，聯名卡第一年發卡目標至少100萬張，並希望在兩到三年內突破300萬張。

羅智先指出，「uniopen」是集團整合的「一把鑰匙」，透過活動將各品牌逐步融入平台，最終目標是替消費者節省時間，提供便利服務。他表示，這張卡將成為重要的「生活點數」，消費者只需一張卡即可涵蓋多項生活需求。

羅智先表示，聯名卡在籌備過程歷經非常綿密的規劃，不僅只是一張金融工具，更是一個重要的連結，對內，聯名卡可串連集團所有活動資源；對外，則可讓消費者探索集團內的各通路品牌，帶來新的生活體驗，並成為日常生活的重要元素。

統一自去年底推出「uniopen」數位平台以來，已成為集團各生活品牌的核心。今年7月，OPENPOINT會員更全面更改為uniopen會員，整合集團會員、點數及支付功能，為消費者提供全新的數位生活體驗。

本次聯名卡以生活品牌為核心，首度串連集團30個關係企業品牌，涵蓋7-ELEVEN、康是美、家樂福等多元產業，同時結合OPENPOINT點數運用，提供跨品牌及海內外消費回饋，亦為消費者提供認識集團各項通路的機會。

對於與中信的合作期限，羅智先形容：「結了婚就想好好組一個家庭」，強調集團並未設定合作年限，一旦開始就希望長期穩定推進。

羅智先強調，與中信的聯名卡不只是金融工具，更是創造消費者時間價值的平台，可將更多服務交由集團處理，讓消費者能專注於更有意義的生活。

同時，他也指出，選擇中信作為合作夥伴，是基於雙方長期合作的默契與了解，這次合作不僅是一張卡片，更像是一把鑰匙，未來可開啟更多生活場景的想像與整合機會。