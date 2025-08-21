台企銀主辦益壽國際新台幣12.8億元聯貸 七銀行響應、21日圓滿簽約

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀統籌主辦益壽國際新台幣12.8億元聯合授信案，由台企銀副總經理曾國樑(左)與益壽國際董事長方敬圓(右)代表簽約。台企銀／提供
台企銀統籌主辦益壽國際新台幣12.8億元聯合授信案，由台企銀副總經理曾國樑(左)與益壽國際董事長方敬圓(右)代表簽約。台企銀／提供

台企銀（2834）統籌主辦益壽國際股份有限公司新台幣12.8億元聯合授信案，於21日完成聯貸簽約，簽約儀式由台企銀副總經理曾國樑及益壽國際董事長方敬圓代表雙方共同主持並簽署。

台企銀指出，此次聯貸案由台企銀擔任統籌主辦暨額度管理銀行，在銀行團踴躍參貸下，獲得共同主辦行土地銀行與其他餐貸行彰化銀行、農業金庫、合庫銀行、華南銀行、安泰銀行及台中銀行等七家銀行鼎力支持，超額認貸達150％，最終順利完成以新台幣12.8億元簽約聯貸。聯貸資金將支應益壽國際償還既有金融機構借款、充實中期購料及營運周轉金所需資金，強化供應鏈穩定性與市場競爭力。

台企銀表示，益壽國際自1986年創立以來，深耕飼料加工製造領域，累積了豐富且專業的經驗，並致力與國際市場接軌、提升服務品質，自2011年起，益壽國際加入國際魚粉魚油協會（IFFO），並取得ISO認證，陸續導入多項供應鏈管理認證，包括MSC海洋產銷監管鏈認證與BAP水產供應鏈執行標準等，充分展現益壽國際對永續經營與環境保護的承諾與實踐，並獲得其所屬業界與客戶的一致肯定。

台企銀長期深耕ESG永續發展，善用資金與投融資決策力，促成企業減碳轉型，提升企業長期價值，實踐永續經營的理念，日前於金管會「第二屆永續金融評鑑」中名列銀行業前25%佳績，並二度入選S&P Global 2025年永續年鑑會員，經營成果獲得國內外肯定。展望未來，台企銀將持續與國際永續趨勢接軌，發揮金融業正向影響力，實現穩健經營與永續共榮的目標。

