全國羽球排名賽 土銀摘三金二銀二銅

土地銀行羽球隊在「114年第二次全國羽球排名賽」一舉囊括三金二銀二銅的好成績，由男單好手「閃電俠」蘇力揚在男子甲組單打拿下冠軍，男子甲組雙打由張課琦/柏禮維、陳子睿/林煜傑、陳政寬/林秉緯依序摘下冠、亞、季軍，另土銀在女子乙組雙打亦拿下冠、亞軍。

蘇力揚目前世界排名第35名，在本次排名賽從會外賽起步，一路過關斬將，先在四強戰中直落二淘汰對手，金牌戰更強碰世界排名第28名的王子維，雙方激戰後進入決勝局，王子維手握領先，但蘇力揚以多拍來回緊咬比分，最終反超獲得勝利，這也是他睽違三年後再次奪下全國男單排名冠軍。

而土銀在本次男子甲組雙打賽事大放異彩，拿下冠、亞、季軍，堪稱羽球男雙大滿貫。在四強戰中，土銀張課琦/柏禮維以2：1逆轉擊退對手，土銀陳子睿/林煜傑對決同隊陳政寬/林秉緯以直落二勝出。在冠軍戰更上演土銀兄弟鬩牆戲碼，最終由張課琦/柏禮維以2：1險勝，拿下兩人合拍後第一個排名賽冠軍，陳子睿/林煜傑則拿下亞軍，無緣衛冕三連霸。

另土銀羽球隊年輕小將表現亦不遑多讓，在乙組賽事中，土銀預備隊員在女子乙組雙打包辦冠、亞軍。在四強戰中，土銀王立亘/莊喬涵、土銀張瓅心/王泠又分別以2：0、2：1擊敗對手，雙方在冠軍戰碰頭，上演土銀內戰，最終王立亘/莊喬涵以2：1險勝，收下本次冠軍，張瓅心/王泠又以亞軍作收。另土銀蔡程瀚/莊宇傑在男子乙組雙打四強戰中，先以0：2不敵對手，無緣晉級冠軍決賽，但在銅牌爭奪戰頂住壓力，最終以2：1取勝。經本次征戰，土銀王立亘/莊喬涵、張瓅心/王泠又、蔡程瀚/莊宇傑三組選手也獲得晉升甲組球員的殊榮。

土銀羽球隊明年將邁入第50個年頭，不僅在賽事表現優異，更連續16年獲得教育部頒發「體育推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，堪稱我國職業羽球隊領導者。為打響土地銀行品牌力，土銀羽球隊在今年「第22屆國家品牌玉山獎」以「土銀深耕羽壇半世紀－金牌國手搖籃」主題再獲「最佳人氣品牌獎」，另在「2025第九屆臺北微電影展」以「土銀羽球營－深耕基層」為主題拿下「網路最佳人氣獎」冠軍。