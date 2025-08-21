快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

全國羽球排名賽 土銀摘三金二銀二銅

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行羽球隊在「114年第二次全國羽球排名賽」一舉囊括三金二銀二銅的好成績，由男單好手「閃電俠」蘇力揚在男子甲組單打拿下冠軍，男子甲組雙打由張課琦/柏禮維、陳子睿/林煜傑、陳政寬/林秉緯依序摘下冠、亞、季軍，另土銀在女子乙組雙打亦拿下冠、亞軍。

蘇力揚目前世界排名第35名，在本次排名賽從會外賽起步，一路過關斬將，先在四強戰中直落二淘汰對手，金牌戰更強碰世界排名第28名的王子維，雙方激戰後進入決勝局，王子維手握領先，但蘇力揚以多拍來回緊咬比分，最終反超獲得勝利，這也是他睽違三年後再次奪下全國男單排名冠軍。

而土銀在本次男子甲組雙打賽事大放異彩，拿下冠、亞、季軍，堪稱羽球男雙大滿貫。在四強戰中，土銀張課琦/柏禮維以2：1逆轉擊退對手，土銀陳子睿/林煜傑對決同隊陳政寬/林秉緯以直落二勝出。在冠軍戰更上演土銀兄弟鬩牆戲碼，最終由張課琦/柏禮維以2：1險勝，拿下兩人合拍後第一個排名賽冠軍，陳子睿/林煜傑則拿下亞軍，無緣衛冕三連霸。

另土銀羽球隊年輕小將表現亦不遑多讓，在乙組賽事中，土銀預備隊員在女子乙組雙打包辦冠、亞軍。在四強戰中，土銀王立亘/莊喬涵、土銀張瓅心/王泠又分別以2：0、2：1擊敗對手，雙方在冠軍戰碰頭，上演土銀內戰，最終王立亘/莊喬涵以2：1險勝，收下本次冠軍，張瓅心/王泠又以亞軍作收。另土銀蔡程瀚/莊宇傑在男子乙組雙打四強戰中，先以0：2不敵對手，無緣晉級冠軍決賽，但在銅牌爭奪戰頂住壓力，最終以2：1取勝。經本次征戰，土銀王立亘/莊喬涵、張瓅心/王泠又、蔡程瀚/莊宇傑三組選手也獲得晉升甲組球員的殊榮。

土銀羽球隊明年將邁入第50個年頭，不僅在賽事表現優異，更連續16年獲得教育部頒發「體育推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，堪稱我國職業羽球隊領導者。為打響土地銀行品牌力，土銀羽球隊在今年「第22屆國家品牌玉山獎」以「土銀深耕羽壇半世紀－金牌國手搖籃」主題再獲「最佳人氣品牌獎」，另在「2025第九屆臺北微電影展」以「土銀羽球營－深耕基層」為主題拿下「網路最佳人氣獎」冠軍。

土銀 羽球 王子維

延伸閱讀

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 國光獎金+薪水年領約600萬元

傳羽球金牌國手李洋接運動部長 政院：行政團隊異動將適時說明

羽球／第2次全國排名賽 蘇力揚睽違3年男單封王

世大運／台大學霸丁彥宸12局全勝男單奪金 王子維後首人

相關新聞

中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張

被視為「卡中之王」的統一集團聯名卡，到底要發多少張？中信銀董事長陳佳文今日在聯名卡發行記者會指出，目標將是第一年最多10...

移工匯款量大增 上半年合計603億元

金管會今日發布統計，截至114年6月30日，經金管會許可之外籍移工匯兌公司共計5家，包括統振、東聯互動、數位至匯、美家人...

7月五大銀行新承作購屋貸款利率為2.303% 創16年半新高

央行21日公布7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.205％，較6月的2.186...

羅智先揭密：為何小七付費會員僅收5萬人、icash Pay不急對外擴張？

統一（1216）集團21日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pa...

貶破30.5元！新台幣再寫逾3個半月新低 外資股利匯出

新台幣匯價21日在外資匯出壓力下，收盤再貶值1.97角，以30.505元收盤，日成交量也放大至逾20億美元。21日收盤價...

新台幣爆量重挫1.97角 貶破30.5元關卡

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.505元，重貶1.97角，成交金額20.06億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。