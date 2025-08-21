聽新聞
移工匯款量大增 上半年合計603億元
金管會今日發布統計，截至114年6月30日，經金管會許可之外籍移工匯兌公司共計5家，包括統振、東聯互動、數位至匯、美家人力資源、融創國際，客戶數總計約為87萬人；自114年1月1日至114年6月30日止，外籍移工國外小額匯兌業務交易金額總計約603億元。
銀行局副局長王允中指出，目前還有其他業者在申請移工匯款；據金管會統計，113年度移工匯兌量為842億左右，今年上半年就603億了，今年全年可望破去年交易量。
目前勞動部統計，114年6月底的合法受聘雇外籍移工人數為74萬人，若包括行蹤不明的，大約已超過80萬戶，由於對於上述的5家公司客戶數並未採取總歸戶，因此和勞動部統計數字有落差。
