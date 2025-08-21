羅智先揭密：為何小七付費會員僅收5萬人、icash Pay不急對外擴張？

統一（1216）集團21日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規劃與看法。他表示，「PRIMA付費會員制」推出後，受到市場反應很大的鼓勵，已接近當初設定的5萬人目標，收滿後將暫時封閉招募。至於icash Pay目前使用場域未大規模對外擴張，主要還是仍在摸索與嘗試階段。

羅智先指出，「OPEN!PRIMA」會員訂閱制第一階段僅開放5萬人加入，並在達標後暫停招募。他解釋，5萬會員是「樣本規模」，能讓集團進行有效管理與深入互動，作為觀察消費者付費意願的重要種子群體。他認為，衝高會員數並不困難，但若沒有實質互動與洞察，數字本身沒有意義。集團要的不是表面數字，而是能在會員經營上創造價值。

零售業者近年積極跨足支付領域並快速擴張，市場關注icash Pay與外部連結的速度，羅智先坦言，目前仍停留在「測試」階段，尚未大舉對外推廣。現階段多在統一集團自有場域進行應用，目的在於探索電子支付在數位生態中的角色定位。他強調，集團不會急於擴大外部連結，若在構想尚未成熟前貿然推廣，恐造成市場干擾，必須在確保效果後再全面推展，以符合長遠發展策略。

羅智先並進一步提到，集團也期待透過uniopen進行全面整合，將過去各子公司獨立運作的模式納入同一數位生態。就是一把鑰匙，能打開統一集團的所有服務，讓數據與會員資源整合運用，在過程中期待會產生新的火花。