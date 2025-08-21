金融業首家 國泰金舉辦數位資產趨勢論壇吸引超過2,500人參與

全球數位資產市場持續快速成長，根據全球指標性加密貨幣數據平台統計，今年總市值已突破4兆美元，推動各國加速布局。看準趨勢，國泰金（2882）於21日舉辦「數位資產趨勢論壇 – 信任鏈結 邁向數位資產新時代」，成為臺灣首場由金融機構主辦、結合政策監理與科技應用的數位資產產業盛會，活動現場與線上直播共計吸引超過2,500人次參與，顯示市場對數位金融議題的高度關注。

此次論壇不僅邀集金管會金融市場發展及創新處處長胡則華、副處長施宜君、臺灣集中保管結算所總經理陳德鄉、數位資產發展研究中心召集人謝明華、臺灣大學副教授楊岳平等多位產、官、學界專家代表共襄盛舉；國泰金控則由資訊長吳建興、科技長姚旭杰、法遵長李玉梅、國泰世華銀行數位長陳冠學等代表出席。論壇探討從Web 3生態系發展、區塊鏈技術應用、RWA代幣化實務經驗、數位資產保管、穩定幣市場潛力到VASP業務與金融創新監理等面向，探討創新應用與監管發展並行的可行模式。

國泰金控於論壇中同步發表《國泰金控數位資產趨勢洞察》，由國泰金控邀請來自政治大學、東吳大學、臺北科技大學等專家學者共同組成產學團隊，針對臺灣「一般投資人」與「理財與財管從業人員」進行問卷調查，並結合國內外重量級專家的見解，深入剖析數位資產趨勢演進與產業落地的挑戰。調查顯示，超過5成（51.8%）的理財與財管從業人員認為，客戶在過去一年對數位資產的關注度有提升，最關注數位資產的族群為18歲至35歲的年輕投資人，顯見數位原生世代已成為數位資產市場的重要新動能；而近7成（67.5%）投資人於過去一年內維持或增加數位資產的投資部位，僅有少數（6.2%）投資人減碼或退出市場，說明已參與市場的投資人普遍表現出對於投資數位資產的信心與風險承受能力。

調查進一步指出，超過6成（61.1%）對於市場趨勢具高敏銳度的理財與財管從業人員認為，推動臺灣數位資產發展主要仰賴三大關鍵因素：「有明確可執行的監理政策」、「交易平台安全與信任保障」，以及「金融機構推出合規商品」。國泰金控就整體調查，歸納出金融機構可發展的面向供產業參考，包含：一、以金融機構優勢，強化用戶與數位資產的接觸點，如：將數位資產與信用卡回饋、點數轉換整合，發展數位資產入金通路服務；二、主動參與基礎設施建設，發展合規保管、清算及出入金治理，完善發展環境；三、參與主管機關制度規劃及概念性驗證，促進監理制度與創新應用的協同發展。

國泰金控資訊長吳建興表示，制度創新需仰賴公私協力，建構可信任的市場規則。臺灣自2019年啟動STO專法、2024年推動RWA代幣化小組，到2025年開放「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，顯示數位資產保管監理框架已邁入制度化階段。國泰金控自5年前即著手區塊鏈研究與數位資產布局，並逐步推動多項試驗性創新專案。2023年國泰證券成為全臺首家成功發行具證券性質之虛擬通貨業務（Security Token Offering，STO）的券商，實踐資產上鏈應用模式。國泰世華銀行近期也正式獲准試辦虛擬資產保管業務，透過打造機構級嚴謹的數位資產防護機制，為高資產客戶打造符合國際標準的安全便利服務。

國泰金控期透過此次論壇凝聚跨界共識，攜手業界配合政策，打造以信任與安全為核心的數位資產基礎架構，並推動Web3金融基礎建設，落實「BETTER TOGETHER共創更好」的集團品牌精神，持續耕耘數位金融創新領域。