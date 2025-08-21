快訊

貶破30.5元！新台幣再寫逾3個半月新低 外資股利匯出

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

新台幣匯價21日在外資匯出壓力下，收盤再貶值1.97角，以30.505元收盤，日成交量也放大至逾20億美元。21日收盤價再創3個半月新低，前低為5月2日的31.064元。

匯銀表示，受美國政府擬對晶片法案獲得補助的半導體企業進行股權交換的影響，市場瀰漫恐慌情緒，外資持續匯出，新台幣貶破30.5元的心理關卡。

此外，近期上市櫃公司股利發放，外資持續將股利匯出，亦加重新台幣貶值壓力。21日有台塑及華航的股利發放。

匯銀人士認為，由於新台幣這波低點是在5月中的30.45元，21日收盤貶破30.45元，就可能向31元靠攏，但貶值的速度，後續仍要看外資的動向。

