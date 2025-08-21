快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日登場 號召2.6萬名跑者熱血集結

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日隆重登場，預計號召26,000名跑者熱血集結，為公益而跑，被視為這將是跑者心中最具公益精神、國際規格，並兼具專業與時尚特色的指標性最FUN賽事。

根據2025年「你心目中的渣打馬」跑者大調查，高達7成以上的跑者認為渣打馬拉松是全臺最具公益精神的賽事，深獲廣大跑者肯定與喜愛。這份高度認同，正是來自渣打銀行長期以來對社會公益的深耕與持續投入。渣打銀行自2013年起，透過賽事、民眾捐款及各式募款活動，並結合渣打基金會資源挹注，累積投入逾新台幣1億2,900萬元援助「Futuremakers 全球公益計畫」。

2026年賽事主題「TOGETHER, WE RUN FURTHER 一起，跑更遠」，特別邀請「運動型男」修杰楷擔任活動大使。一向以健康、自律形象深受大眾喜愛的他，一直對渣打臺北公益馬拉松所倡議的永續與公益理念深表認同。此次除了擔任賽事大使，更熱血報名參加此次賽事新增的11K賽程，號召粉絲與初跑者們一同挑戰自我，一起在1月11日踏上賽道，為公益、弱勢而跑，此外，渣打臺北公益馬拉松與賽衣合作夥伴New Balance的合作已邁入第三年，也二度與New Balance Run Club（NBRC）專業團隊擴大開辦賽前「跑者訓練營」，藉由專業裝備及訓練，幫助跑者不只享受賽道跑出自己的故事，更能同時傳遞公益理念。

透過金融資源與公益平台的結語合，渣打銀行持續實踐企業社會責任與永續金融的核心精神，藉由「渣打臺北公益馬拉松」號召民眾、企業、客戶、員工一同跑步做公益。針對本屆賽事，渣打銀行全額贊助30位偏鄉學生參加本次馬拉松賽事，讓他們能夠一起感受跑步的樂趣及參加比賽帶來的活力。

馬拉松 渣打銀行

延伸閱讀

修杰楷任活動大使 2026渣打馬拉松納入世界賽資格賽

梧桐妹放送媽媽比基尼照　修杰楷急自清：我沒在注意大小

2026渣打銀行台北公益馬拉松 明年1月11日登場

突破3大痛點！華為發表首款Mate TV 開闢「玩電視」新賽道

相關新聞

中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張

被視為「卡中之王」的統一集團聯名卡，到底要發多少張？中信銀董事長陳佳文今日在聯名卡發行記者會指出，目標將是第一年最多10...

7月五大銀行新承作購屋貸款利率為2.303% 創16年半新高

央行21日公布7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.205％，較6月的2.186...

羅智先揭密：為何小七付費會員僅收5萬人、icash Pay不急對外擴張？

統一（1216）集團21日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pa...

貶破30.5元！新台幣再寫逾3個半月新低 外資股利匯出

新台幣匯價21日在外資匯出壓力下，收盤再貶值1.97角，以30.505元收盤，日成交量也放大至逾20億美元。21日收盤價...

新台幣爆量重挫1.97角 貶破30.5元關卡

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.505元，重貶1.97角，成交金額20.06億美元

中信銀發行統一聯名卡 家樂福和7/11最高回饋11%、7%

中國信託今日宣布攜手統一企業集團推出「中國信託 uniopen 聯名卡」，結盟跨品牌聯手，以「服務共營、場景串聯」策略，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。