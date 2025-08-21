2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日登場 號召2.6萬名跑者熱血集結

2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日隆重登場，預計號召26,000名跑者熱血集結，為公益而跑，被視為這將是跑者心中最具公益精神、國際規格，並兼具專業與時尚特色的指標性最FUN賽事。

根據2025年「你心目中的渣打馬」跑者大調查，高達7成以上的跑者認為渣打馬拉松是全臺最具公益精神的賽事，深獲廣大跑者肯定與喜愛。這份高度認同，正是來自渣打銀行長期以來對社會公益的深耕與持續投入。渣打銀行自2013年起，透過賽事、民眾捐款及各式募款活動，並結合渣打基金會資源挹注，累積投入逾新台幣1億2,900萬元援助「Futuremakers 全球公益計畫」。

2026年賽事主題「TOGETHER, WE RUN FURTHER 一起，跑更遠」，特別邀請「運動型男」修杰楷擔任活動大使。一向以健康、自律形象深受大眾喜愛的他，一直對渣打臺北公益馬拉松所倡議的永續與公益理念深表認同。此次除了擔任賽事大使，更熱血報名參加此次賽事新增的11K賽程，號召粉絲與初跑者們一同挑戰自我，一起在1月11日踏上賽道，為公益、弱勢而跑，此外，渣打臺北公益馬拉松與賽衣合作夥伴New Balance的合作已邁入第三年，也二度與New Balance Run Club（NBRC）專業團隊擴大開辦賽前「跑者訓練營」，藉由專業裝備及訓練，幫助跑者不只享受賽道跑出自己的故事，更能同時傳遞公益理念。

透過金融資源與公益平台的結語合，渣打銀行持續實踐企業社會責任與永續金融的核心精神，藉由「渣打臺北公益馬拉松」號召民眾、企業、客戶、員工一同跑步做公益。針對本屆賽事，渣打銀行全額贊助30位偏鄉學生參加本次馬拉松賽事，讓他們能夠一起感受跑步的樂趣及參加比賽帶來的活力。