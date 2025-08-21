快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

中信uniopen卡3年要衝300萬張 羅智先：這是打造新生活連結的鑰匙

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一集團攜手中國信託推出「中國信託uniopen聯名卡」21日上市。記者嚴雅芳／攝影
統一集團攜手中國信託推出「中國信託uniopen聯名卡」21日上市。記者嚴雅芳／攝影

統一（1216）集團攜手中國信託推出「中國信託uniopen聯名卡」21日上市，統一集團董事長羅智先表示，這張信用卡不僅僅只是一張金融工具，更是一個重要的連結、更像是一把鑰匙，開啟門後將思考如何提供消費者更多更好的生活需求，讓消費者在生活面上與集團有更緊密的結合。中國信託銀行董事長陳佳文則表示，「中國信託uniopen聯名卡」第一年發卡目標最少100萬張，兩、三年內希望達到300萬張。

羅智先表示，在這張卡片在籌備過程歷經「非常綿密以及複雜」的規劃與協調。它不僅僅只是一張金融工具，更是一個重要的連結，對內能整合集團過去的活動與資源，對外則開啟新的連結，讓社會大眾更認識統一集團的各項事務，期待能帶來新的生活體驗、教育以及探索，並成為生活中不可或缺的一個重要元素，未來也會持續優化。

陳佳文則表示，這張聯名卡發卡量目標第一年最少100萬張，兩三年內希望達到300萬張。此卡可於統一集團旗下30個品牌、約1萬個場域使用，影響力與複雜度都極高。數位時代金融服務的極致目標是「無所不在、無時不在、提供有溫度的服務」，並融入客戶生活場景。這張聯名卡正是融入生活場景的關鍵拼圖，讓消費者在統一集團各場域享受便利支付與回饋，不僅是一張卡片，更是提升客戶生活體驗的重要工具。

羅智先表示，統一集團作為生活產業，一直思索如何為廣大消費者創造更多時間價值，讓消費者能將節省下來的時間投入更有意義的活動，而相關服務則由集團來支持。

他指出，統一集團本身具備全天候營運的複雜體系，整合起來已是一項龐大工程，不過與中國信託之間擁有長期且深厚的合作緣份，因此最終選擇中國信託作為合作夥伴。

「中國信託uniopen聯名卡」以生活品牌為核心，串聯統一集團旗下30個關係企業，涵蓋超商、百貨、美妝、美體健身、餐飲、量販、加油站、電商及外送平台等多元產業。該卡同時結合openpoint點數運用，提供跨品牌及海內外消費回饋，全面融入消費者各式生活場景。

消費 中國信託 統一集團

延伸閱讀

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

中信銀發卡量狠甩玉山、統一伺機壯大icash！辜仲諒、羅智先聯手發卡背後盤算

刷中國信託Visa卡…就有機會帶你去看2025 MAMA AWARDS！體驗K-POP音樂盛會

進駐百貨一級戰區 羅智先：Dream Plaza走自己的路

相關新聞

中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張

被視為「卡中之王」的統一集團聯名卡，到底要發多少張？中信銀董事長陳佳文今日在聯名卡發行記者會指出，目標將是第一年最多10...

7月五大銀行新承作購屋貸款利率為2.303% 創16年半新高

央行21日公布7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.205％，較6月的2.186...

羅智先揭密：為何小七付費會員僅收5萬人、icash Pay不急對外擴張？

統一（1216）集團21日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pa...

貶破30.5元！新台幣再寫逾3個半月新低 外資股利匯出

新台幣匯價21日在外資匯出壓力下，收盤再貶值1.97角，以30.505元收盤，日成交量也放大至逾20億美元。21日收盤價...

新台幣爆量重挫1.97角 貶破30.5元關卡

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.505元，重貶1.97角，成交金額20.06億美元

中信銀發行統一聯名卡 家樂福和7/11最高回饋11%、7%

中國信託今日宣布攜手統一企業集團推出「中國信託 uniopen 聯名卡」，結盟跨品牌聯手，以「服務共營、場景串聯」策略，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。