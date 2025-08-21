中信uniopen卡3年要衝300萬張 羅智先：這是打造新生活連結的鑰匙

統一（1216）集團攜手中國信託推出「中國信託uniopen聯名卡」21日上市，統一集團董事長羅智先表示，這張信用卡不僅僅只是一張金融工具，更是一個重要的連結、更像是一把鑰匙，開啟門後將思考如何提供消費者更多更好的生活需求，讓消費者在生活面上與集團有更緊密的結合。中國信託銀行董事長陳佳文則表示，「中國信託uniopen聯名卡」第一年發卡目標最少100萬張，兩、三年內希望達到300萬張。

羅智先表示，在這張卡片在籌備過程歷經「非常綿密以及複雜」的規劃與協調。它不僅僅只是一張金融工具，更是一個重要的連結，對內能整合集團過去的活動與資源，對外則開啟新的連結，讓社會大眾更認識統一集團的各項事務，期待能帶來新的生活體驗、教育以及探索，並成為生活中不可或缺的一個重要元素，未來也會持續優化。

陳佳文則表示，這張聯名卡發卡量目標第一年最少100萬張，兩三年內希望達到300萬張。此卡可於統一集團旗下30個品牌、約1萬個場域使用，影響力與複雜度都極高。數位時代金融服務的極致目標是「無所不在、無時不在、提供有溫度的服務」，並融入客戶生活場景。這張聯名卡正是融入生活場景的關鍵拼圖，讓消費者在統一集團各場域享受便利支付與回饋，不僅是一張卡片，更是提升客戶生活體驗的重要工具。

羅智先表示，統一集團作為生活產業，一直思索如何為廣大消費者創造更多時間價值，讓消費者能將節省下來的時間投入更有意義的活動，而相關服務則由集團來支持。

他指出，統一集團本身具備全天候營運的複雜體系，整合起來已是一項龐大工程，不過與中國信託之間擁有長期且深厚的合作緣份，因此最終選擇中國信託作為合作夥伴。

「中國信託uniopen聯名卡」以生活品牌為核心，串聯統一集團旗下30個關係企業，涵蓋超商、百貨、美妝、美體健身、餐飲、量販、加油站、電商及外送平台等多元產業。該卡同時結合openpoint點數運用，提供跨品牌及海內外消費回饋，全面融入消費者各式生活場景。