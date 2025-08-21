永豐金證券「股票禮品卡」銷售破千萬元 科技創新成就送禮革命

今（2025）年2月金管會核准永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，5月正式開賣，短短三個月銷售金額突破千萬元，成績斐然，在400億元禮券市場成功開闢新藍海。股票禮品卡可依照1:1等值現金比例兌換台積電（2330）、鴻海（2317）、0050、00878等253檔熱門存股。面對即將到來的七夕情人節，永豐金證券即日起推出互動任務，搭配專案期間成為證券新用戶並完成開戶，最高有機會獲總值700元股票禮品卡！

七夕情人節將至，鮮花、巧克力固然浪漫，但若能額外獻上一份兼具新意與未來承諾的驚喜小禮物，更能為今年的情人節增添深刻意義。永豐金證券建議伴侶們，除了在七夕獻上如煙花般轉瞬即逝的儀式感禮物，不如將「股票禮品卡」作為兼具感性與理性的額外驚喜，邀請另一半共築未來財富。

永豐金證券指出，愛情旅程無論處於哪個階段，都需要資金支持。從戀愛初期的出國旅遊、步入婚姻的婚禮基金，到婚後購屋育兒開銷，真摯的感情皆須面對層層的現實考驗。交往期間若僅追求短暫浪漫，忽略共同長期規劃，在無穩健金錢系統支持，甜蜜關係終將面臨柴米油鹽挑戰。

愛情歷程與投資路程有驚人相似性。今年，永豐金證券特別選在七夕情人節前夕，針對LINE官方帳號好友推出「股票交易像極了愛情」股票禮品卡專屬活動，列出「一見鍾情式的衝動下單」、「患得患失的持股焦慮」、「對錯賣標的念念不忘」八大心魔，提供面對挑戰的致勝解方。只要在8月26日前完成互動任務，有機會「現刮現領」500元股票禮品卡。

此外，永豐金證券也提供不用抽直接送的好機會。即日起至9月30日，凡成為新用戶並完成開戶，即可獲得200元股票禮品卡（每月限量3,000名）；完成首筆交易（含存股）後，再加碼送100元，並尊享30天《豐學PRIME》的閱讀權限，期間可任意瀏覽「關鍵時事」、「深談總經」、「產業透視」等五大付費專欄，總價值高達988元。這份豪禮包不僅讓投資新手零門檻體驗股票禮品卡的魅力，也透過專業內容扶持，助力其在真正投入股市前，先掌握市場脈動與核心觀點。