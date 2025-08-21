勞動基金委外排除港企 勞金局說明：地緣政治風險升高

彭博引述知情人士報導，揭露台灣勞動基金指示委外的投資機構，避免使用在香港註冊的實體來管理資金。對此，勞動基金運用局21日說明，基於近年國際地緣政治風險升高，該局秉持審慎規劃原則所做之概括性提醒，旨在強化投資穩健性，並非針對任何特定地區或單一情況。

彭博報導，管理規模約2,352億美元的勞動基金運用局，去年起便口頭要求第三方資產管理公司，在合約中排除香港實體。勞金局過去曾因經濟和金融風險，提醒慎防投資中國大陸，此為首度對位於香港的企業體進行表態。

彭博指出，勞動基金去年9月就16億美元投資永續不動產證券遴選委外機構時，便將香港列為「敏感司法管轄區」。

報導提及，勞金局去年8月表示，自行操作的投資組合並未直接投資中國大陸或俄羅斯，但委外操作的海外投資，仍因資產管理公司採用的指數作為基準而持有部分相關部位。截至2023年底，勞動基金對中國大陸的投資約15.8億美元，占整體部位的0.8%。

對於彭博社報導勞動基金委外，已要求排除由香港註冊實體管理，勞金局說明：