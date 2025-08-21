勞動基金委外排除港企 勞金局說明：地緣政治風險升高

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

彭博引述知情人士報導，揭露台灣勞動基金指示委外的投資機構，避免使用在香港註冊的實體來管理資金。對此，勞動基金運用局21日說明，基於近年國際地緣政治風險升高，該局秉持審慎規劃原則所做之概括性提醒，旨在強化投資穩健性，並非針對任何特定地區或單一情況。

彭博報導，管理規模約2,352億美元的勞動基金運用局，去年起便口頭要求第三方資產管理公司，在合約中排除香港實體。勞金局過去曾因經濟和金融風險，提醒慎防投資中國大陸，此為首度對位於香港的企業體進行表態。

彭博指出，勞動基金去年9月就16億美元投資永續不動產證券遴選委外機構時，便將香港列為「敏感司法管轄區」。

報導提及，勞金局去年8月表示，自行操作的投資組合並未直接投資中國大陸或俄羅斯，但委外操作的海外投資，仍因資產管理公司採用的指數作為基準而持有部分相關部位。截至2023年底，勞動基金對中國大陸的投資約15.8億美元，占整體部位的0.8%。

對於彭博社報導勞動基金委外，已要求排除由香港註冊實體管理，勞金局說明：

1.國外委託經營遴選作業依循公開遴選程序辦理

勞金局經管基金辦理國外委託經營遴選作業，主要依循各基金年度資產配置計畫，綜合考量基金屬性、現金流量及市場環境等因素，規劃不同類型之委任案及委託額度，並透過公開遴選方式辦理。

2.公開徵求說明書風險提醒屬審慎規劃原則

有關新聞所載，勞金局於2024年第一次國外委任案公開徵求說明書（RFP）中，請投標業者提供預計與勞金局簽署契約之法定公司名稱及地址，並附註「請避免可能之地緣政治風險」。

這是基於近年國際地緣政治風險升高，勞金局秉持審慎規劃原則所做之概括性提醒，旨在強化投資穩健性，並非針對任何特定地區或單一情況。

3.未要求簽約主體變更

至於彭博所提，2023年第一次全球被動股票型委任案，部分受託機構由香港投資團隊執行，勞金局並未要求變更簽約主體。

