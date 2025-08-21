金管會：推動成立單一RWA代幣化交易平台

快訊

中央社／ 台北21日電

金管會今天表示，去年與多家金融機構與集保等單位成立「現實世界資產（RWA）代幣化小組」，以國內債券、外國債券及基金為代幣化標的進行概念驗證方式（POC）測試，也會研議未來推動成立全台灣單一的RWA代幣化交易平台。

國泰金控今天舉行數位資產趨勢論壇，包括金管會金融市場發展及創新處處長胡則華、副處長施宜君、國泰金資訊長吳建興以及多位產官學專家參與。

所謂RWA代幣化則是將現實世界資產利用區塊鏈、密碼學或智能合約等技術，使資產轉化以數位代幣（Digital tokens）的方式表示，以利後續進行交易或提供服務。

胡則華致詞表示，金管會推動現實世界資產（RealWorld Assets, RWA）代幣化小組，國泰金也提供許多建議。Web3發展相當快速，國際上可觀察到多項趨勢，包括Web3跟AI相互結合，現在許多實體資產如基金、碳權、黃金、酒類都有在RWA市場發展，國際上穩定幣也開始在支付系統上愈來愈蓬勃，Web也發展很多應用工具。

胡則華分享虛擬資產政策規劃，第1，金管會推動訂定「虛擬資產服務法」草案，已經在6月底送到行政院，其中包括定義虛擬資產、穩定幣發行與管理機制等都有規範；第2，去年11月推出虛擬資產保管業務試辦，今年7月已核准4業者試辦虛擬資產保管業務，每個環節包含私鑰製作、如何提取虛擬資產等皆受關注，也會影響主管機關未來看待虛擬資產保管業務法規調適。

第3，金管會去年推動成立「現實世界資產（RWA）代幣化小組」，包括10家金融機構與集保、證交所、央行、財經公司等機構參與，以國內債券、外國債券及基金為代幣化標的，進行概念驗證方式（POC）測試，藉由POC過程了解實務面、法規面是否有卡關之處，預計9月提交POC案的期末報告，再來針對法規調適，未來是否要有全台單一的RWA代幣化交易平台也會研議。

吳建興表示，2023年國泰證券成為全台灣首家成功發行具證券性質的虛擬通貨業務（STO）的券商，國泰在RWA小組也跟幾家券商一起把傳統債券帶上區塊鏈，國泰世華銀行也獲准試辦虛擬資產保管業務。

論壇中今天也發布國泰金控數位資產趨勢洞察報告，邀請來自政大、東吳大學、台北科技大學等專家學者組成團隊，針對台灣一般散戶投資人與理專財管人員進行調查，透過多份資料推估台灣數位資產用戶數約100萬戶，評估台灣用戶滲透率仍具備高度成長潛力。

債券 金管會 國泰金控

