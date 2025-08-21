快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀今天發行統一集團聯名卡。記者朱漢崙／攝影
中信銀今天發行統一集團聯名卡。記者朱漢崙／攝影

被視為「卡中之王」的統一集團聯名卡，到底要發多少張？中信銀董事長陳佳文今日在聯名卡發行記者會指出，目標將是第一年最多100萬張，2、3年內要到300萬張；陳佳文也指出，相信以雙方的實力一定可達到，台灣民眾不缺卡，但重點是要把這卡作得更為便利，讓民眾能使用在更多的場域。

陳佳文指出，這張是由二大龍頭：銀行和零售業龍頭來發行，他並笑稱，由於「血統」太純正，因此，內部同仁說這張卡的發行不但背負很多使命與期待，而且又興奮又緊張，這不是單一公司的聯名卡，而是集團聯名卡，共有30個品牌，將近1萬個場域使用，影響力及複雜度超乎想像。

鮮少出席國內發卡記者會的萬事達卡亞洲區總裁凌海也特別前來，由此也可見得這張集團卡在市場的代表性與重要性。

陳佳文形容，這張卡的發行，「是中信銀的融入客戶使用場景最後拼圖完成！」他舉例，包括超商、佳樂福、康士美、星巴克等品牌都在裡面，而open point的點數可以在統一集團旗下所有據點產生，也可在所有據點使用，有很多的零售客戶可以互補，數據也可以互相補充，更能完成客製化服務。

陳佳文也指出，2001年進入統一超商，迄今25年，全省7000多個通路都有中信銀的ATM，今日和統一合作也將更深化內容。陳佳文也認為，BANK4.0就是要作到金融業的服務無所不在，要融入客戶生活場景，所以中信銀在信用卡業務上，不斷結合聯名夥伴，開發更多場景，讓客戶更有依賴性及創造更多價值。

中信銀 聯名卡 信用卡 統一超商 統一集團

相關新聞

中信銀發行統一聯名卡 家樂福和7/11最高回饋11%、7%

中國信託今日宣布攜手統一企業集團推出「中國信託 uniopen 聯名卡」，結盟跨品牌聯手，以「服務共營、場景串聯」策略，...

再貶逾1角、新台幣貶回30.4元 誠實豆沙包有效

美元小幅走強，今早新台幣匯價成功挑戰30.4元，出口商欣喜樂見新台幣向「31」元靠攏。新台幣今早以30.32開盤，開盤後...

中信銀發卡量狠甩玉山、統一伺機壯大icash！辜仲諒、羅智先聯手發卡背後盤算

為了打造更強大的 OPENPOINT生態圈，統一集團將集中資源，陸續終止與各家銀行發行的聯名卡，並由中國信託獨家發行一張全新的集團聯名卡，將使國內信用卡市場再度重新洗牌。

二檔期貨 保證金調高

臺灣期貨交易所今（21）日調高台玻期貨（KUF）及長興期貨（QOF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5...

永續債發行將拚新高 新增及登錄創櫃板達74家

櫃買中心副總經理李淑暖昨（20）日指出，永續發展債券今年已發行38檔；發行金額1,299億元，已達今年目標，會再努力推升...

