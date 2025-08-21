聽新聞
中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張
被視為「卡中之王」的統一集團聯名卡，到底要發多少張？中信銀董事長陳佳文今日在聯名卡發行記者會指出，目標將是第一年最多100萬張，2、3年內要到300萬張；陳佳文也指出，相信以雙方的實力一定可達到，台灣民眾不缺卡，但重點是要把這卡作得更為便利，讓民眾能使用在更多的場域。
陳佳文指出，這張是由二大龍頭：銀行和零售業龍頭來發行，他並笑稱，由於「血統」太純正，因此，內部同仁說這張卡的發行不但背負很多使命與期待，而且又興奮又緊張，這不是單一公司的聯名卡，而是集團聯名卡，共有30個品牌，將近1萬個場域使用，影響力及複雜度超乎想像。
鮮少出席國內發卡記者會的萬事達卡亞洲區總裁凌海也特別前來，由此也可見得這張集團卡在市場的代表性與重要性。
陳佳文形容，這張卡的發行，「是中信銀的融入客戶使用場景最後拼圖完成！」他舉例，包括超商、佳樂福、康士美、星巴克等品牌都在裡面，而open point的點數可以在統一集團旗下所有據點產生，也可在所有據點使用，有很多的零售客戶可以互補，數據也可以互相補充，更能完成客製化服務。
陳佳文也指出，2001年進入統一超商，迄今25年，全省7000多個通路都有中信銀的ATM，今日和統一合作也將更深化內容。陳佳文也認為，BANK4.0就是要作到金融業的服務無所不在，要融入客戶生活場景，所以中信銀在信用卡業務上，不斷結合聯名夥伴，開發更多場景，讓客戶更有依賴性及創造更多價值。
