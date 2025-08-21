統一攜手中信「uniopen聯名卡」上市！串聯30品牌打造點數生活圈

統一企業（1216）攜手中國信託商業銀行推出「中國信託 uniopen聯名卡」8月21日上市，以「生活品牌」為核心，串聯統一集團旗下30個關係企業品牌，涵蓋超商、百貨、美妝、美體健身、餐飲、量販、加油站、電商與外送平台等產業，並結合 OPENPOINT 點數運用，跨品牌、海內外消費多元回饋，融入消費者各式生活場景，成為消費者日常生活中最實用方便的信用卡。

統一企業集團積極發展「uniopen」會員生活圈，自2024年12月推出「uniopen」全新數位生活平台，今年7月1日起將 OPENPOINT 會員升級為 uniopen 會員，整合集團會員、點數及支付等核心功能，為消費者帶來數位生活全新體驗，8月21日最新上市的統一企業集團「中國信託 uniopen 聯名卡」，線上線下使用通路回饋最廣，以多元生活品牌、便利的支付方式滿足消費者日常需求。

統一企業集團「中國信託 uniopen 聯名卡」卡面由統一企業集團專業團隊設計，鈦金卡為典雅簡約的白銀彩虹卡，髮絲紋與虹彩光澤相互輝映、耀眼非凡；世界卡為內斂大器的霧黑金鑽卡，若隱若現的金屬光澤搭配鑲嵌璀璨水鑽，彰顯尊爵風采，一卡在手，生活由我OPEN。

「中國信託 uniopen 聯名卡」即日起至今年12月31日止，申辦核卡通過後30天內，持卡者不限通路、不限金額任刷一筆交易，新戶即享500點 OPENPOINT（前一年內未持有中信信用卡正卡者）首次申辦新卡則贈100點 OPENPOINT（新戶與新卡禮不累贈），於全通路消費加贈 1% OPENPOINT點數無上限，統一企業集團通路再加碼回饋2%（每月上限500點），累計可享OPENPOINT3 %回饋。

此外，8月21日至9月30日期間於中國信託銀行 APP uniopen 聯名卡友專區領取專屬優惠券，可再享跨集團通路消費加碼 OPENPOINT 點數回饋，每消費1個品牌再加碼1%，最高加碼4%（每月上限500點），累計最高達7%回饋。icash Pay 新戶綁定聯名卡（愛金卡版）享加碼筆筆5%回饋；外實體商店消費享最高3%點數回饋無上限，指定國家日本、韓國、泰國、越南及菲律賓領券再加8%（每月上限500點），多元消費快速累點，世界卡再享機場接送、機場貴賓室等尊榮禮遇。