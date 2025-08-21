中信銀發行統一聯名卡 家樂福和7/11最高回饋11%、7%

中國信託今日宣布攜手統一企業集團推出「中國信託 uniopen 聯名卡」，結盟跨品牌聯手，以「服務共營、場景串聯」策略，整合統一企業集團旗下 30個品牌場域，結合支付、數位與生活場景，打造全台最大零售金融生態圈，使用場域涵蓋統一企業集團旗下近 10,000個據點，橫跨日常食衣住行娛樂等生活場景。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託與統一企業集團合作深厚，自2001年第一台中信銀行ATM進駐統一超商，便開啟生活結合金融的契機，「中國信託uniopen聯名卡」因應消費者需求而生，藉由跨場域品牌聯手策略，更可深化場景金融與會員經營，亦代表中國信託以客戶為中心，提供無時不在、無所不在且最有溫度金融服務的承諾。

中信銀也宣布，即日起至今年12月31日止，持「中國信託 uniopen 聯名卡」於統一企業集團旗下品牌消費，除了可享 OPENPOINT 3%回饋，更創新導入「品牌數加乘回饋」機制，每增加一個集團品牌消費，當月指定消費加碼回饋 1% OPENPOINT，舉例來說，登入中國信託行動銀行 APP領取優惠券後，當月只要於兩個集團品牌消費，該月指定消費每筆皆可獲得4%回饋，最高回饋上限可達7%。

中信銀也表示，即日起至今年12月31日止，持「中國信託 uniopen 聯名卡」於統一企業集團旗下品牌消費，最高可享 11% OPENPOINT 回饋。

今天的聯名卡上市記者會，由統一企業集團董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲及中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥出席。

中信銀也表示，相關的優惠還包括家樂福錢包綁定「中國信託 uniopen 聯名卡」單筆消費滿額再加碼回饋4%現金折價券；因應海外旅遊需求，卡友於指定國家消費則最高可OPENPOINT 11%回饋。