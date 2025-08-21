快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

中國信託攜手統一企業集團 打造最大零售金融生態圈

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信銀行積極拓展場景金融經營，21日宣布攜手統一（1216）企業集團，隆重推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，以「服務共營、場景串聯」策略，整合統一企業集團旗下30個品牌場域，結合支付、數位與生活場景，打造全臺最大零售金融生態圈。即日起至今年12月31日止，持「中國信託uniopen聯名卡」於統一企業集團旗下品牌消費，最高可享11% OPENPOINT回饋，還享有指定品牌卡友日買一送一優惠及數位金融服務禮遇。

21日舉行的「中國信託uniopen聯名卡」上市記者會，由統一企業集團董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲及中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥出席。中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託與統一企業集團合作深厚，自2001年第一臺中信銀行ATM進駐統一超商，便開啟生活結合金融的契機，「中國信託uniopen聯名卡」因應消費者需求而生，藉由跨場域品牌聯手策略，更可深化場景金融與會員經營，亦代表中國信託以客戶為中心，提供無時不在、無所不在且最有溫度金融服務的承諾。

為貼近消費者日常需求，「中國信託uniopen聯名卡」訴求「一卡陪伴你生活每一天」，使用場域涵蓋統一企業集團旗下30個品牌、近10,000個據點，橫跨日常食衣住行娛樂等生活場景。即日起至今年12月31日止，持「中國信託uniopen聯名卡」於統一企業集團旗下品牌消費，除了可享OPENPOINT 3%回饋，更創新導入「品牌數加乘回饋」機制，每增加一個集團品牌消費，當月指定消費加碼回饋1% OPENPOINT，舉例來說，登入中國信託行動銀行APP領取優惠券後，當月只要於兩個集團品牌消費，該月指定消費每筆皆可獲得4%回饋，最高回饋上限可達7%。

除此之外，家樂福錢包綁定「中國信託uniopen聯名卡」單筆消費滿額再加碼回饋4%現金折價券；因應海外旅遊需求，卡友於指定國家消費則最高可享OPENPOINT 11%回饋。品牌卡友日專屬優惠則包括DREAM PLAZA與統一時代百貨台北店與夢時代購物中心停車優惠、康是美實體店鋪及網站購物滿新臺幣988元回饋OPENPOINT 120點、星巴克大杯以上飲料好友分享、家樂福1元加購超值好物等專屬權益，提供卡友生活天天有優惠，處處享回饋，打造真正「生活一卡搞定」的便利體驗。

「中國信託uniopen聯名卡」同時整合中信銀行APP、中國信託LINE官方帳號及uniopen會員，提供卡友消費即時交易通知、點數查詢、兌換與專屬優惠券發送等服務，真正將「數位生活」與「實體消費」無縫整合，讓卡片不只是支付工具，更是聰明生活的最佳神助手。

消費 中國信託 中信銀行

延伸閱讀

量販超市第一槍！家樂福宣布無糖茶降價 搭中元普渡優惠

中信銀發卡量狠甩玉山、統一伺機壯大icash！辜仲諒、羅智先聯手發卡背後盤算

刷中國信託Visa卡…就有機會帶你去看2025 MAMA AWARDS！體驗K-POP音樂盛會

中國信託證券「造山者」電影包場 支持本土文化產業

相關新聞

中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張

被視為「卡中之王」的統一集團聯名卡，到底要發多少張？中信銀董事長陳佳文今日在聯名卡發行記者會指出，目標將是第一年最多10...

中信銀發行統一聯名卡 家樂福和7/11最高回饋11%、7%

中國信託今日宣布攜手統一企業集團推出「中國信託 uniopen 聯名卡」，結盟跨品牌聯手，以「服務共營、場景串聯」策略，...

再貶逾1角、新台幣貶回30.4元 誠實豆沙包有效

美元小幅走強，今早新台幣匯價成功挑戰30.4元，出口商欣喜樂見新台幣向「31」元靠攏。新台幣今早以30.32開盤，開盤後...

中信銀發卡量狠甩玉山、統一伺機壯大icash！辜仲諒、羅智先聯手發卡背後盤算

為了打造更強大的 OPENPOINT生態圈，統一集團將集中資源，陸續終止與各家銀行發行的聯名卡，並由中國信託獨家發行一張全新的集團聯名卡，將使國內信用卡市場再度重新洗牌。

二檔期貨 保證金調高

臺灣期貨交易所今（21）日調高台玻期貨（KUF）及長興期貨（QOF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5...

永續債發行將拚新高 新增及登錄創櫃板達74家

櫃買中心副總經理李淑暖昨（20）日指出，永續發展債券今年已發行38檔；發行金額1,299億元，已達今年目標，會再努力推升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。