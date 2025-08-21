美國關稅衝擊中小企業 合庫貿易融資利息減碼申貸已近40億元

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應美國關稅衝擊，合庫銀行一次推出多項優惠融資與避險方案，配合政府金融支持措施，並於官方網站設立「受美國關稅影響企業金融支持專區」，即時傳遞最新訊息，全力協助中小企業降低成本、強化外銷競爭力。

財政部及經濟部「金融支持措施」已於8月7日正式開辦，針對受影響且營運正常的企業提供利率減碼優惠：一般企業減碼1%，中小企業減碼1.5%。同時配合經濟部修訂「中小微企業多元發展專案貸款」，將直接或間接受關稅影響且營收衰退達10%的中小企業納入貸款對象，申請期限至2027年10月31日止。

「金融支持措施-貿易融資利息減碼」截至8月15日，合庫已完成登錄106件，申貸金額達39.9億元，申請減收利息金額4,623萬元，成果領先同業，位居全體金融行庫第一。

合庫訂定「受關稅影響出口廠商貸款限期優惠利率方案」，提供短期最低2.22%、中期最低2.72%的優惠利率，並可依需求提供外幣融資；同時透過不動產、存款足額擔保或中小企業信保基金保證，降低企業取得資金的門檻。

配合經濟部及中小企業信用保證基金辦理「協助企業取得避險額度信用保證措施」，額外提供最高6,000萬元的融資額度，保證成數達十成，且中小企業免收保證手續費，協助業者有效避險。

合庫銀行表示，外部環境雖帶來壓力，但同時也是產業轉型的契機。未來將持續以務實行動，陪伴客戶迎接挑戰、開創新局，讓金融支持成為企業穩健成長的最佳後盾。

關稅 合庫 中小企業

