國泰世華與菲經濟特區管理署簽合作備忘錄 助企業客戶進軍菲律賓市場

國泰世華銀行積極推動跨境金融合作，持續深耕東南亞市場。國泰世華銀行馬尼拉分行與菲律賓經濟特區管理署（Philippine Economic Zone Authority，PEZA）及菲律賓中華銀行（RCBC）18日於馬尼拉簽署「台菲投資推廣」合作備忘錄。此次合作由國泰世華與RCBC共同擔任投資推廣夥伴，以舉辦商務論壇與研討會等方式，助力企業識別菲律賓投資前景；PEZA則協助企業尋找合適設廠地點，並建立當地合作網絡，加速投資落地，共同協助企業布局菲律賓市場。

身為台灣大型金融機構之一，國泰金控（2882）深耕台灣超過60年，亦積極布局亞洲市場，目前在亞洲擁有969個分支機構，透過5.3萬名員工服務超過1,500萬客戶，資產管理規模超過4,000億美元。國泰世華銀行副總經理苗華本表示，菲律賓近年積極推動基礎建設與優化經濟政策，吸引愈來愈多台、外資企業進軍當地市場，不僅如此，近月前來諮詢赴菲投資或開戶的企業客戶數更是不斷攀升。

此次合作，不僅象徵國泰世華銀行有能力參與海外公部門及私人機構間的合作，亦展現國泰世華銀行協助企業客戶拓展海外市場的具體行動。

根據經濟部統計，截至2024年底，台商在菲律賓累計投資案件數達277件，投資金額約25.51億美元，而近期菲律賓與美國達成19％關稅協議，可望吸引更多企業將產線轉移至菲律賓。

國泰世華銀行自2015年設立馬尼拉分行以來，已與多家企業建立長期且穩固的夥伴關係，2022年亦創下菲律賓市場先例，推動約新台幣6.75億元的永續績效連結貸款，顯示國泰世華銀行推動跨境投融資的專業實力；此外，國泰世華銀行馬尼拉分行更於2024年底將辦公室遷至馬卡蒂市的Zuellig大樓，全面升級軟硬體設備，擴大服務量能，提供更優質的金融服務場域。

國泰世華銀行馬尼拉分行行長鄭世仁表示，此次合作，不僅是當地對於國泰世華銀行長期耕耘菲律賓市場的肯定及信任，亦彰顯國泰世華銀行協助全球企業開啟菲律賓市場投資通路的行動力。國泰世華銀行將為企業提供開設帳戶、貿易融資等一站式銀行服務，結合集團海外平台優勢與策略夥伴力量，協助企業客戶掌握菲律賓市場發展契機。

國泰世華銀行目前於東協10國中，於其中9個國家均設有分支機構，東南亞布局完整，此次三方合作，不僅為台菲經貿交流奠定重要里程碑，更展現集團深耕海外市場的優勢與豐富的國際經驗。