再貶逾1角、新台幣貶回30.4元 誠實豆沙包有效

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美元小幅走強，今早新台幣匯價成功挑戰30.4元，出口商欣喜樂見新台幣向「31」元靠攏。新台幣今早以30.32開盤，開盤後一個半小時內，盤中最低匯價為30.409元，較前一日貶值1.01角。

一名出口商今早表示，「經濟部長郭智輝是吃了誠實豆沙包，才會說過去六年新台幣兌美元平均匯率約為31元，而這也的確是許多中小企業回顧歷史數據後的期待值。」

不過，美元指數未來仍將牽動全球匯市波動。市場關注的7月FOMC會議紀錄，顯示多位委員提到，當前經濟不確定性仍高，不宜急著調整利率，但Fed理事Christopher Waller和Michelle Bowman認為，關稅只會導致短暫的物價反應，應積極面對就業市場的冷卻，主張降息一碼。

此外，一年一度的懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將於8月21日至23日舉行，Fed主席鮑爾將在22日發表演說，投資人緊盯鮑爾的公開談話，希望從中解讀他對貨幣政策的看法，並尋找有關Fed降息步調的新線索。

Fed 降息 匯價 新台幣 出口商

