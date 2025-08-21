台中銀行攜手彰化家扶「有愛無礙 與您同在」少年數位防阻詐行腳活動

台中銀行（2812）配合彰化家扶舉辦的國中小夏令營，在營隊中特別安排「少年數位防阻詐」行腳活動，針對青少年常見的遊戲詐騙及愛情交友詐騙案例進行說明，透過寓教於樂的方式，讓孩子從小建立辨識詐騙的能力與正確觀念，減少日後受害的可能。

台中銀行表示，同仁以活潑互動的方式介紹詐騙案例，並透過互動問答引導學員認識網路遊戲詐騙與愛情交友詐騙的常見手法，在過程中以淺顯易懂的語言，提醒大家在玩網路遊戲及網路交友時必須保持警覺，不隨意提供個人資料或金錢，並應多與家人、師長溝通，一旦遇到可疑狀況應立即求助。

在本次的活動中，特別加入「預防犯罪」的宣導內容，提醒青少年切勿因一時好奇或利益誘惑，替陌生人收取或轉交金錢、物品，以免成為詐騙集團的「車手」成員。當青少年涉入詐騙犯罪行列中，除已是觸法行為外，更因此與監護人需共同承擔受害者求償，在清償完成前，就只能過著入不敷出的負債人生。

此次活動不僅是針對青少年族群的專屬宣導，也是台中銀行數位防詐系列行腳活動中重要的一環。今年6月，台中銀行與童綜合醫療法人童綜合醫院失智中心攜手，舉辦以高齡者為主的防詐行腳宣導，透過講座、影片及問答，提升長者對詐騙的辨識力與防護力。今日的夏令營活動則延伸至校園族群，進行跨世代的防詐教育網絡，從老到少共同築起防詐意識安全防線。

台中銀行表示，防詐阻詐並非一朝一夕，預防犯罪更是需要從小紮根、並持續深化與教育的社會課題。未來將持續推動系列活動，結合不同年齡層的需求，打造「全民防詐，拒當車手」的社會共識，讓防詐知識成為每一位民眾的日常習慣，守護財產與生活安全。