台幣貶1.88角 10億美元熱錢流出 收30.308元

台股昨（20）日出現劇烈震盪，終場大跌728點，外資大舉撤出，單日賣超達626.6億元，市場瀰漫恐慌情緒，新台幣匯價同步重挫，在外資匯出近10億美元下，重貶1.88角，收在30.308元，探近三個月最低價，並貶破30.3元，成交量為23.005億美元。

匯銀指出，昨日外資大規模匯出，是新台幣貶值的主要因素，初估匯出金額約達10億美元，導致匯市出現明顯壓力，短期不排除回測30.5元關卡。新台幣昨日單日貶值幅度達0.62%，累計今年以來升幅也進一步收斂至8.16%，皆為最弱亞幣。

今年以來主要貨幣對美元匯率變動 圖／經濟日報提供

匯銀人士分析，近期台股與新台幣同步走弱，主要來自兩大壓力源：一是國內股市連日重挫，重創市場信心；二是地緣政治與政策風險升高，尤其美國政府除有意入股英特爾外，更可能擴大對根據《晶片法案》獲補助的半導體企業進行股權換取，台積電恐亦在其列。

對此市場高度警戒，憂心台積電若逐步「去台化」、成為「美積電」，將削弱台灣在全球半導體供應鏈的戰略地位，也恐牽動資金撤離台灣、影響台幣匯率穩定。此一潛在風險已引起外資動態變化，8月外資轉為賣超，截至20日累計賣超達259億元。