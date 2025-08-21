壽險前七月賣出九張百億神單 國壽拿下三張

壽險業今年前七月誕生了九張「百億神單」，對比去年同期大幅成長，今年表現更為亮眼；業者指出，這九張「百億神單」分別是：國泰人壽「萬美利」、「月月泰利」、「鑫超月得益」、安聯人壽「吉利發發」、南山人壽「鑫富雙享2」、新光人壽「美傳家」、富邦人壽「美富紅運」、安達人壽「富貴大贏家」及法巴人壽「鴻運雙享」，這九張保單合計售出約1,400億元。

壽險業者資料顯示，今年前七月，市場上共有九張保單銷售金額突破百億元，國泰人壽「萬美利利率變動型美元終身壽險（定期給付型）」前七月銷售金額逼近300億元。國泰人壽「月月泰利台外幣變額年金保險」，前七月銷售額超過195億元。國泰人壽「鑫超月得益台外幣變額年金/變額壽險」，前七月銷售額超過110億元。

國泰人壽表示，萬美利透過宣告利率回饋機制，強化身故保障並有效對抗通膨，加上近期美元匯率大幅下跌，進一步提升該商品吸引力，推升銷售量。

新光人壽「美傳家外幣利率變動型終身壽險」，前七月新契約保費突破130億元；富邦人壽「美富紅運外幣分紅終身壽險」在前七月銷售額超過110億元。

另外，安聯人壽「吉利發發變額萬能壽險」、南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」、安達人壽「富貴大贏家台外幣變額年金/萬能壽險」、法國巴黎人壽「鴻運雙享分紅終身壽險」前七月都銷售超過百億元。

新光人壽指出，美元為國際強勢貨幣，美元利變型保單備受客戶青睞。目前市面上美元利變壽保單的宣告利率也高於新台幣保單，有助累積更多資產，提升更高保障。

富邦人壽表示，「美富紅運」是以美元計價，提供3年與6年期繳費，結合終身保障、穩健分紅與資產傳承三大特色，富邦人壽的經營績效與品牌優勢深受保戶信賴，是分紅保單熱賣的致勝關鍵。

回顧去年全年，八家壽險公司誕生11張「百億神單」，寫三年來新高紀錄，其中銷售冠軍為安聯人壽的「吉利發發」變額萬能壽險，全年售出超過370億元，另有五張銷售金額超過200億元，分別為國泰人壽「月月泰利」、「萬美利」以及「鑫超月得益」、南山人壽「鑫富雙享2」及富邦人壽「美富紅運」。此外，包括安達人壽、法國巴黎人壽、新光人壽、富邦人壽、台灣人壽也各擁一張百億神單。根據各公司數據顯示，2024年全年，八家壽險業者的11張「百億神單」，合計賣出逾2,300億元。