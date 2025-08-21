快訊

健康險漲價 訂出兩要件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

保證續保個人健康險保費調整機制拍板，壽險公會與保發中心訂出兩大漲價啟動基本要件：一、整體損失率高於預期；二、近三年實際損失率超過預期三成。符合條件後，首年最多限漲三成，其後逐年限漲一成，預計影響數百萬名保戶。

金管會昨（20）日表示，調整保費的啟動要件及幅度等涉及符合精算公平合理調整機制、消費者權益保障及保險業者穩健經營議題的討論，已收到保發中心妥適研議的函報內容，將就函報內容盡速辦理。

業者舉例，每張保單都有預期損失率，例如90%，當實際損失率突破90%且近三年平均拉高至130%，等於已超過預期損率的30%時，就符合漲價基本門檻，可向金管會申請調整。

換言之，只有長期「賠錢」的保單才會被納入。依「調費指引」規劃，首年最多可調升三成，其後每年限漲一成，直到收支打平。調整範圍涵蓋新銷售與既有的一年期健康險，以及過去已停售的保證續保舊保單。

依金管會規定，若要漲價，壽險公司須提前三個月通知要保人，並確保其「知悉」。2022年後新簽的醫療險，多已簽署「不保證費率」告知書，業者認為通知方式可較彈性，例如簡訊或掛號信。

但2022年3月以前的舊保單，多未被明確告知「保費可能調整」，如何全面傳達，已成業者一大難題。

保單 保費 金管會

