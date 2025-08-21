第2季國際收支 寫六新高紀錄

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

央行昨（20）日公布第2季國際收支，在AI需求旺盛以及鴻海（2317）、環球晶、台積電等電子大廠赴海外設廠和外資增持台股等因素下，2025年第2季國際收支統計創六項單季新高紀錄。第2季經常帳順差362.3億美元，金融帳淨資產增加185.3億美元，國際收支順差160億美元。

儘管金融帳已連60季淨流出，為史上最長淨流出紀錄，但央行強調，經常帳是統計對外商品及服務等交易，若商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差，而國外收入大於支出的情況下，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

央行經研處副處長陳裴紋表示，首先，第2季經常帳順差362.3億美元，及台灣商品貿易順差達361.8億美元，創單季新高，主要受惠於AI需求帶動的拉貨潮。

其次，第2季直接投資淨資產增加160.6億美元，以及居民對外直接投資淨增加190.1億美元，均創歷年單季新高，主要國內上市櫃高科技公司赴海外投資，包括台積電、鴻海、環球晶、祥碩等大廠的海外投資。

至於第2季非居民證券投資淨增加139.9億美元亦創單季新高，主是外資增持台股，台灣出口表現良好及半導體龍頭企業業績優異。

第六個單季新高則是其他投資淨資產增加248億美元，主要是銀行部門存放國外聯行增加。外資匯入款增加，銀行進行拆借致使存放國外聯行金額增加。

值得注意，上半年受到川普關稅因素干擾，以及保險公司和投資人對美元和美債減持，使第2季居民對外證券投資淨減少70.1億美元，前次類似情況為2011年第4季歐債危機（淨減少42.1億美元），而減少最多則是發生在2008年第4季的128.6億美元。第2季證券投資淨資產減少209.9億美元，則是創歷年單季減少最多的紀錄。

