一銀辦理兆聯員工持股信託

為鼓勵員工長期儲蓄理財，增進對公司的向心力並強化未來退休經濟生活保障，兆聯實業公司（6944）昨（20）日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，員工每月提存自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制購買公司的股票，激勵同仁與公司共創良好績效的同時也能及早做好未來生活財務規劃。

兆聯實業成立於2004年，致力於留才育才，近三年調薪幅度皆高於同業均值，且提撥近二成稅前獲利做為員工分紅，並以「成為台灣，甚至全球最好的水處理系統及資源回收公司」為願景，致力於提供在地化超純水、廢水回收、廢水處理與資源化全方面服務方案，也持續提升系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目，以專利技術、垂直整合策略及專業工程實力，提供客戶完善的水資源系統解決方案。

除服務高科技業，兆也參與國內再生水廠與海水淡化廠等水資源回收業務，海外部分於中國與新加坡穩健發展，另為積極參與高科技產業全球產能布局趨勢，在美國設立服務據點，藉由全球化布局滿足客戶建廠與服務需求，同時提升營運規模及競爭力。

第一銀行為提供勞工更多元的選擇以因應退休財務規劃，領先同業透過系統創新，讓公司的員工福利信託制度得同時提供「員工持股信託」（投資自家集團股票）或「員工儲蓄信託」（投資境內外基金）選項，透過定期定額分散投資風險，長期儲蓄累積退休基金，已連續四屆獲多元信託創新獎「員工福利信託創新獎-優質獎」肯定。

為協助客戶打造幸福企業，第一銀行響應政府積極推動員工福利信託業務，展現對ESG政策目標的支持與實踐，已和許多上市櫃公司、一般中小企業及學校合作，服務的產業多元，包括電子業、傳產業、服務業、運輸業及文教業等，協助企業增提員工未來退休準備及訂定長期員工激勵方案，提供全方位信託服務。