新青安受理戶數 再探低

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

新青安房貸利息補貼剩不到一年，以及排隊撥款大塞車，使得熱度持續降溫。財政部昨（20）日公布新青安房貸7月最新統計資料，顯示7月受理戶數與金額連四個月下探，7月受理戶數並跌破4,000戶關卡，為新青安推出以來的第三低，而單月核貸數再度大於受理申貸數，反映排撥問題、核貸進度緩慢，資金壓力與風險升高下，使得新青安持續退燒。

財政部自2023年8月起上路新版青年安心成家貸款，簡稱新青安，至今年7月已滿兩年，累計新青安已撥貸將近13萬戶，累計核貸金額則是逼近1兆元大關，若是加計原來的舊版青安貸款，則是累計已撥貸了47.4萬戶、2.44兆元。昨天公布7月新青安統計，顯示7月的受理戶數與金額連四衰，並且受理戶數創下新青安上路以來的第三低，跌破4,000戶，為3,865戶，受理金額326.16億元，核貸戶數4,182戶、金額343.73億元，核貸戶數與金額則是較前月增加。不過，核貸數大於受理申辦數，顯示從嚴審查與排撥問題，使得核貸端處於持續消化之前累計案件的情況，反而大於同月的申貸數。

行庫主管指出，由於新青安的利息補貼將在2026年7月底結束，且內政部已表明住宅基金提供利息補貼不宜再延長，市場預期八大行庫吸收的部分可能也不會繼續。

