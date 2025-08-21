快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

房貸戶提前還款比例下降 銀行收回資金變慢 影響承作不動產貸款量能

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
近年房貸戶提前還款比例有降低趨勢。聯合報系資料照
近年房貸戶提前還款比例有降低趨勢。聯合報系資料照

房貸市場空前緊張，公股銀指出，近年房貸戶提前還款比例有降低趨勢，銀行收回資金變慢，內部數據顯示過去由於許多房貸戶提早還款，平均7.5年還完房貸，如今平均清償時間往後延，有大型行庫每月收回房貸攤還金額從80餘億降至60餘億，進而影響房貸量能。

公股銀主管表示，即便房貸年期動輒20年以上，但以往的房貸戶因減輕利息負擔等因素，有餘裕時願意提前還本金，因此整體下來平均七年半還完房貸。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

不過，近期觀察到房貸戶提前償還本金有降低現象，表現在銀行每月收回既有房貸的攤還金額降低，按理而言，近一、二年房貸餘額暴增，行內每月攤還金額竟降低，代表民眾寬限期用好用滿，且不願提前償還本金。分析可能原因有二，除近年房價上漲導致貸款負擔變重以外，高股息ETF風潮興起，年輕人寧願把手頭多餘資金用於投資，畢竟高股息ETF殖利率達5%比比皆是，但房貸利率不到3%，相對仍划算。

另有公股銀高層指出，確實現在願意提前還本的比例極低，主因應與利率環境有關，即使因政策及銀行加強風險控管，市場房貸利率持續上升，但一般首購利率多數仍開價2.5%起，基本都在3%以內，放諸世界仍是低利率；甚至有許多房貸戶在二、三年寬限期屆滿以後還申請延長寬限期。

當銀行收回本金減少，自然影響房貸承做量能，加上目前有央行不動產集中度管控的「緊箍咒」。例如華南銀行日前於法說會就表示，為力求將不動產放款集中度比率從42%以上降至今年底39.4%目標以內，新作房貸不會超過既有貸款的攤還金額。

至於新青安有最長五年寬限期，由於是政策性貸款，倘民眾有寬限期需求，銀行多不會拒絕，公股銀高層強調有使用寬限期比例約五成，惟仍影響深遠，畢竟不還本金就會占用額度。另重要觀察點為三至四年後寬限期滿時貸款戶能否還本，逾放增加將會發酵。

此外，聯徵中心統計顯示，2023年第4季房貸族平均貸款期數再度突破300個月，達304期，從新青安上路以來平均房貸期數首度連續兩季突破300期，即超過25年，顯示使用30年期房貸已超過傳統20年期。

房貸 高股息

延伸閱讀

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

大盤創高…高股息卻冷清該換市值型ETF嗎？股添樂：三大理由別急著出清

00878高股息ETF之王的隱憂！懶錢包：配息三連降、報酬普通、股東數見頂回落

家用+房貸每月近8萬…該壓0050還00878？小師傅：人生非公式得做取捨

相關新聞

房貸戶提前還款比例下降 銀行收回資金變慢 影響承作不動產貸款量能

房貸市場空前緊張，公股銀指出，近年房貸戶提前還款比例有降低趨勢，銀行收回資金變慢，內部數據顯示過去由於許多房貸戶提早還款...

二檔期貨 保證金調高

臺灣期貨交易所今（21）日調高台玻期貨（KUF）及長興期貨（QOF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5...

永續債發行將拚新高 新增及登錄創櫃板達74家

櫃買中心副總經理李淑暖昨（20）日指出，永續發展債券今年已發行38檔；發行金額1,299億元，已達今年目標，會再努力推升...

智慧經營／聯邦投信總經理莊雅晴 做績效 更要做信任

金融市場瞬息萬變，聯邦投信總經理莊雅晴以「信任、專業、創新」為核心價值，持續引領團隊穩健前行。2025年，聯邦投信設定三...

PCB鏈業績秀 回響熱

臺灣證券交易所與永豐金證券合作於8月18日至8月19日舉辦「印刷電路板（PCB）產業」主題式業績發表會，邀請臻鼎-KY（...

凱基權證網 資訊全露

美國總統川普4月公布對等關稅政策，造成國際經貿環境持續震盪，近期公布的關稅數字更造成全球股市大幅波動，但同時得到關稅豁免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。