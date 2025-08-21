國泰金：逾四成民眾想增持美元

國泰金控（2882）昨（20）日公布的「8月國民經濟信心調查」指出，在時事題針對民眾未來半年想增持的外幣進行調查，發現41.7%的民眾最想增持的外幣仍是美元，目的大多是為了出國旅遊、投資海外股債保單、房地產。

國泰金昨公布8月國民經濟信心調查，針對民眾對未來半年想增持的外幣，調查結果顯示，41.7%的民眾最想增持的外幣仍是美元，其次有20.2%的民眾想買日圓。

調查結果顯示，29.7%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，25.3%民眾是為了投資海外股票、債券或外幣保單、房地產而兌換貨幣。