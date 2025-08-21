智慧經營／聯邦投信總經理莊雅晴 做績效 更要做信任

金融市場瞬息萬變，聯邦投信總經理莊雅晴以「信任、專業、創新」為核心價值，持續引領團隊穩健前行。2025年，聯邦投信設定三大目標：擴大資產管理規模、深化ETF產品布局、打造以客戶需求為中心的全方位基金平台，致力於成為投資人最值得信賴的資產管理夥伴。

投資觸角 遍及國內外

聯邦投信是聯邦銀行（2838）旗下的子公司，長期以來致力於提供投資人多元的投資產品。莊雅晴表示，聯邦的「共同基金」投資觸角遍及國內及國外。配合政府「5+2產業創新計畫」，於2020年9月17日創立「聯邦私募股權股份有限公司」，是目前少數投信轉投資私募股權公司的業者之一。

聯邦私募股權成立後，兩年內即完成三次募集，成立「聯邦綠能」、「聯邦一號綠能」等產品，截至2024年底資產管理規模達26.3億元。

展望未來，將擴展產品線，響應政府號召，投資目標擴大至國內基礎建設，為銀行財管2.0、高雄亞灣資產管理專區之客戶與保險業創造更多投資契機。

聯邦投信也在綠色金融上積極布局，於2021年10月推出「聯邦低碳目標多重資產基金」，為市場上首檔以低碳為投資核心的多重資產產品，採用碳排放篩選與ESG評級方式，搭配股債靈活配置策略，協助投資人參與綠色轉型、掌握永續商機。該基金是公司實踐永續金融的重要起點。

2025年，聯邦投信成功推出「聯邦台灣精彩50 ETF（009804）」，不僅體現公司對台灣產業長期發展的信心，更是正式進軍被動式投資市場的重要里程碑。

莊雅晴表示，「ETF是我們轉型的重要起點，未來我們將聚焦特色主題ETF，以創新思維滿足不同世代投資人的需求。此次產品發行挑戰重重，但在集團、金管會、證交所與台指公司的支持下，聯邦投信團隊成功克服困難，於4月16日順利掛牌上市。」

管理風格上，莊雅晴強調「以人為本、敏捷應變、追求卓越」。她認為，領導的本質不是控制，而是激發潛能。角色是賦能團隊、定義方向、排除障礙。

聯邦投信積極建立開放、共學、共好的文化，重視溝通與協作。她堅信「我們不只是做績效，更是做信任」，唯有重視人才，才能創造資產管理的長期價值。

談及中小型投信如何突圍，她分析，雖然資源不如大型業者，但決策彈性大、創新速度快，正是生存優勢。她觀察到，台灣投資人心態已從「追報酬」轉向「控風險、重配置」。

資產管理 聚焦三策略

主動與被動投資策略並非對立，而是互補，聯邦將持續開發兼顧收益與風險控制的基金組合，並結合數位工具強化分眾行銷與投資教育。同時，也將善用集團資源（如聯邦銀行、萊爾富等），讓基金與日常金融生活結合，創造更多接觸與參與的機會。

展望今年，聯邦投信將持續聚焦三大核心策略：第一，推出多元資產產品組合：包括收益型債券基金、主題型ETF、退休理財專屬商品與境外基金總代理業務，同時強化現有表現穩健的產品，如聯邦民生基礎建設股票入息基金，藉由布局能源、公用事業與通訊等防禦型資產，幫助投資人應對高波動環境。

第二，建構高資產客戶平台：擴大私募股權基金規模，並引進具特殊性質的境外基金，滿足高淨值客戶在資產配置、風險分散與財富傳承的深層需求。

第三，整合集團資源，跨業共創價值：結合聯邦銀行、萊爾富等集團通路，推動「基金生活化」，讓理財成為投資人日常接觸、簡單理解、願意參與的選擇。

莊雅晴強調，資產管理的本質，是要對投資人託付的資金負責。而這份責任，使我們秉持嚴謹精神，認真管理好客戶交付的每一塊錢。

此外，團隊只要對專業不斷精進、對市場保持敏銳並且全心投入，就能實現為客戶累積中長期資產增長的願景，帶領聯邦投信在激烈競爭中穩健前行，走出屬於自己的節奏與價值。