新青安有多熱？上路兩年核貸近1兆元 抵過去舊青安近13年核貸金額七成

新青安房貸上路滿兩年，根據財政部國庫署今天公布最新統計，新青安自2023年8月起上路至今年7月已滿兩年，累計新青安已撥貸將近13萬戶，累計核貸金額則是逼近1兆元大關，等於短短兩年就核貸了之前12年又七個月的舊青安累計核貸金額的約七成，凸顯新青安拉高額度、拉長寬限期後的魅力強大。

財政部自2023年8月起上路新版青年安心成家貸款，簡稱新青安，至今年7月已滿兩年，累計新青安已撥貸12萬9,464戶，累計核貸金額則是約9,994億元、逼近1兆元大關，若是加計原來的舊版青安貸款，則是累計已撥貸了47.4萬戶、2.44兆元。財政部是從2010年12月開始推出青年安心房貸，內容條款幾度調整，歷經12年七個月後，於2023年8月1日起推出新青安房貸，貸款額度上限拉高至1,000萬元、貸款年期延長至40年、寬限期延為5年，央行升息下由內政部住宅基金與財政部轄下八大公股行庫補貼利息共2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

如以新青安短短兩年核貸的戶數與金額，對比過去12年多的舊版青安時期核貸戶數與金額，可以發現新青安熱度超高，兩年間核貸的金額就相當於舊版12年多共約1.44兆元的近七成，占全部新舊青安合計核貸金額的四成。

再從核貸戶數來看，新青安兩年核貸戶數則是相當於舊版的將近四成，占新舊青安合計核貸戶數的近三成。新青安核貸戶數的比重低於金額占比，與新青安額度調高有關，但短短兩年核貸戶數與金額占整體十多年來合計數的比重如此之高，仍可略窺近年房市熱度與新青安的吸引力。

利息補貼剩不到一年，以及排隊撥款大塞車，使得熱度持續降溫。財政部20日公布新青安房貸7月最新統計資料，顯示7月受理戶數與金額連四個月下探，7月受理戶數並跌破4,000戶關卡，為新青安推出以來的第三低，而單月核貸數再度大於受理申貸數，反映排撥問題、核貸進度緩慢，資金壓力與風險升高下，使得新青安持續退燒。

7月新青安統計，顯示7月的受理戶數與金額連四衰，並且受理戶數寫下新青安上路以來的第三低，跌破4,000戶，為3,865戶，受理金額326.16億元，核貸戶數4,182戶、金額343.73億元，核貸戶數與金額則是較前月增加。不過，核貸數大於受理申辦數，顯示從嚴審查與排撥問題，使得核貸端處於持續消化之前累計案件的情況，反而大於同月的申貸數。