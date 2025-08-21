凱基權證網 資訊全露

美國總統川普4月公布對等關稅政策，造成國際經貿環境持續震盪，近期公布的關稅數字更造成全球股市大幅波動，但同時得到關稅豁免或優惠的產業及公司，卻也形成另一波成長的動能。凱基權證網推「權證資訊透明專區」 避免價格偏離，為投資人把關。

市場的不確定性因素尚未解除，投資人若不想直接買進現股承擔風險，在波動加劇的市況之下，適合以小額資金進場，借助具有槓桿特性的商品來提高投資金額運用的效率，便可將最大的風險控制在可承受範圍內。因此預期今年權證市場將有部分資金挹注，交投持續增溫。

凱基證券提醒投資人，若標的股價維持劇烈變動，權證的條件容易來到特殊狀況，使得造市情況有別於以往積極報價的狀態。例如，股價進入漲停，造市券商得不掛出賣單，或者權證的合理價位已經超出漲跌停區間，券商無法報價。當造市券商無法順利掛單，投資人就有可能買賣在偏離的價位而蒙受損失。

凱基權證網首頁的「權證資訊透明專區」，為喜愛凱基權證的投資人解決這個問題，投資人只要輸入權證代碼，就可以輕鬆查詢到凱基證券的造市買賣價格，確認是凱基的掛價，就不怕成交在偏離的價位；另外，「權證資訊透明專區」中的重要提醒，還會告訴投資人該標的股票目前是否處於特殊情況，例如，該權證已全數賣出，造市商無法再掛出賣單。

權證商品是靈活的投資工具，尤其多空皆宜的特色，用來對現股部位加碼或避險都很方便，但是一般權證新手對權證造市規定並不熟稔，建議投資人在初次購買權證前，應詳細閱讀公開說明書，了解造市規則，以避免在誤解中做出投資決策，期待投資人正確操作權證，為自己的投資部位加速獲利。