郭智輝：盼新台幣匯價維持31元 將提供央行意見參考

中央社／ 台北20日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅政策上路，業者面臨關稅和匯率等雙重壓力。經濟部長郭智輝表示，為協助中小企業因應，首先要解決匯率問題，希望讓新台幣匯率到農曆年前能保持穩定，匯價目標是維持過去6年平均值31元，將和央行總裁討論。

央行晚間表示，郭智輝於立法院經濟委員會表示「經濟部已與央行討論，希望匯價不要波動太大，且能維持過去6年平均匯價31元」，是反映業者意見。事實上，新台幣匯率是由外匯市場供需決定，但若有短期資金大量進出等不規則因素，以及季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「協助中小企業災後復原辦理情況」報告並備質詢，民進黨立委邱志偉關切關稅和匯率對產業的衝擊。

郭智輝表示，現在台灣關稅稅率為20%+N，未來關稅談判只會更好、不會更差。為協助中小企業因應，首先要解決匯率問題，業者比較擔心日本和韓國，新台幣匯率不是只有盯美國，還需要考慮整個動態環境。

郭智輝進一步指出，作為央行理事，會和央行總裁討論匯率議題。

郭智輝表示，關稅議題應該會在未來3個月敲定，但對產業波動影響約6個月，因此希望讓新台幣匯率從現在到農曆年前能保持穩定，不會波動太大，台灣企業韌性足夠，現在匯價約30.23元，業者反映還可以接受，過去6年平均值是31元。

邱志偉詢問，這是可操之在央行的相關匯率政策嗎。郭智輝回應，不能操作匯率，但邱志偉隨即表示，這不是操作匯率，是做宏觀調控，操作和宏觀調控是不一樣的。

郭智輝表示，謝謝委員指教，會努力穩匯，市場裡面比較怕的是禿鷹和預期心理，上半年出超很多，因此造成新台幣升值的預期心理。

邱志偉表示，匯價目標是維持過去6年平均值31元，郭智輝回應「對」。

