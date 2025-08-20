快訊

台幣升值卻賺翻？國銀海外半年賺482億史上最強 金管會揭關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
上半年國銀海外分子行稅前盈餘481.5億元寫史上同期新高，年增5%。 聯合報系資料照
台幣暴升，未拖累海外獲利，上半年國銀海外分子行稅前盈餘481.5億元寫史上同期新高，年增5%。金管會解釋，海外分子行主要以外幣做投融資，非以台幣操作，並未出現匯損，反受惠投資收益增加、美元降息壓低資金成本兩利多，獲利逆勢飆升。

前五大市場依序為香港、新加坡、美國、大陸與日本。

值得注意的是，國銀美國市場終擺脫商用不動產呆帳泥沼，獲利大幅回升，以52.8億元重返第三名，與新加坡僅差0.5億元；日本則首度躋身前五，獲利32億元、年增7.8億元，展現強勁成長潛力。

各市場表現分化。香港以215.2億元穩居第一，獲利與成長額皆稱冠，年增28.3億元，受惠於聯行拆存利息、手續費收入及債券與衍生性商品投資收益全面上升。

新加坡獲利53.3億元，年增1.6億元，仍穩居亞軍。美國則因去年已大幅提列商用不動產呆帳，今年費用壓力下降，順勢回到第三。

大陸成為唯一拖累，僅賺43億元、年減4.6億元，反映呆帳費用增加。

日本則展現「黑馬」姿態，在放款動能強勁與日圓升值助攻下，獲利寫同期新高，年增額僅次於香港。

政策推動的新南向市場，上半年賺123億元、年減3%，主要因利息收益減少與費用增加。區域內變化分歧，越南獲利縮減3.2億元最多，澳洲也減少3.1億元；惟柬埔寨表現突出，轉虧為盈並年增4.3億元，成為新南向最大亮點。

金管會公布2025年上半年國銀海外分子行獲利狀況。整體而言，亞洲市場貢獻近400億元、占比82%，仍是國銀海外獲利絕對主力。美洲則靠美國分行回溫而走強，但大陸與新南向部分市場仍顯壓力。

金管會指出，國銀海外分子行獲利大增，來自兩大動能：一是利率下降推升債券評價與處分淨利，加上衍生性商品操作收益挹注；二是美元降息使總分行資金往來成本下降，帶動整體收益。

法人則認為，若美國9月再度降息，將持續壓低資金成本並帶動外幣放款需求，進一步推升海外獲利。不過，大陸市場的授信風險與新南向國家的結構性壓力，仍是下半年隱憂。

