台銀8月底擬發布木質信用卡 取代塑膠傳遞環境永續

台灣金控董事長凌忠嫄今天表示，金融業扮演永續驅動者的角色，台灣銀行預計將於8月下旬發布「木質卡」信用卡取代塑膠卡面，除傳遞環境永續概念，亦盼藉此讓消費行動落實減碳。

KPMG安侯建業今天舉行「AI賦能淨零轉型：資源整合驅動的永續金融與碳管理實務」研討會，金管會副主委陳彥良、台灣經濟研究院董事長吳中書、凌忠嫄、KPMG安侯建業主席陳俊光與會致詞。

陳俊光強調，在全球氣候變遷與台灣2050淨零目標的雙重挑戰下，金融業不僅是永續揭露與風險管理的實踐者，更是推動企業轉型的重要資源提供者。KPMG致力建構「淨零生態圈」，透過AI協助金融機構精準識別高潛力客戶、優化資源配置，進一步推動產業邁向智慧永續未來。

凌忠嫄表示，金融業扮演資金分配者角色，資金流到哪裡，就會引導企業走到哪裡，尤其對銀行業來說，更是扮演永續的驅動者的角色，除了自身推動低碳淨零轉型，也要協助所有的投資者、企業可以朝這個方向前進。

凌忠嫄舉例，台灣銀行將企業永續發展委員會升格為董事會監督的「功能性委員會」，也遵循科學基礎減碳目標倡議（SBTi）訂定減碳目標，並對低碳轉型的企業投融資。她透露，台銀是全台首家獲得ISO14068-1感應式信用卡碳中和查證的金融機構，8月下旬將發布「木質卡」取代塑膠卡面，盼藉此讓民眾在消費行動中也能落實減碳。

吳中書則談及，台灣中小企業為數眾多，也是台灣經濟長遠發展的骨幹，AI應用的普及化將可助力中小企業推動轉型，提升整體競爭力，而對金融機構來說，透過AI也能更清楚地了解其碳排情形及發展潛力，甚至導引其往利基產業發展。

吳中書提及，台經院作為產業智庫，積極運用AI強化產業調研與氣候金融評比，如與KPMG合作共同開發的中小企業淨零轉型診斷資料庫平台，已協助逾4000家企業進行轉型診斷與碳管理解方，且有利金融機構管理投融資財務碳排放，並持續遊說同業公會、推動氣候行動及提供調適諮詢，為產業減碳與淨零轉型建立支持系統。

陳彥良表示，金管會提出綠色及轉型金融行動方案，目前綠色投融資金額約新台幣4.3兆元，目標2030年突破6兆元，同時推出永續經濟活動認定參考指引，藉此引導企業邁向綠色轉型。他說，邁向淨零應是全民的集體行動，盼金融業能盡一份心力，打造台灣成為數位永續、綠色發展的國際中心。