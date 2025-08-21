永續債發行將拚新高 新增及登錄創櫃板達74家

櫃買中心副總經理李淑暖昨（20）日指出，永續發展債券今年已發行38檔；發行金額1,299億元，已達今年目標，會再努力推升，今年應該可以超過去年1,492億元，再創歷史新高。此外，今年新增及登錄創櫃板公司已有74家，即將達標。

李淑暖昨日在例行記者會上表示，永續發展債券今年目標為40檔，1,200億元。目前有四家已取得永續發展債券資格認可之發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。今年應該可以超過去年的1,492億元。

李淑暖指出，意德士（7556）之前成功發行上櫃公司首檔綠色轉換公司債，具指標意義。發行年期為3年期，發行金額1億元，採詢價圈購方式公開承銷，以101元溢價發行，所募資金將用於新建綠建築黃金級廠房。

承銷商表示本案於詢價圈購過程中獲投資人高度關注、認購踴躍。意德士本次發行綠色轉換公司債，不僅展現公司在推動ESG及永續治理努力之階段性成果，更為中小企業參與永續發展債券市場樹立典範，有助引導產業鏈共同邁向綠色轉型。

櫃買中心今年來力推新創公司，統計今年來新增及登錄創櫃板公司已有74家（目標80家），即將達標，目前有七家公司從創櫃板轉登錄興櫃後成功上櫃（市）。此外，「2025創櫃菁英選拔會」仍熱烈徵件中，報名至8月31日止，預計在10月底完成決選，前三名獎金總獎金60萬元。