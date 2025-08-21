PCB鏈業績秀 回響熱

臺灣證券交易所與永豐金證券合作於8月18日至8月19日舉辦「印刷電路板（PCB）產業」主題式業績發表會，邀請臻鼎-KY（4958）、定穎投控、景碩及易華電共四家公司，分享近期公司財務業務情形，展現公司競爭優勢。

除此之外，並由工研院產業科技國際策略發展所以「2025年臺灣PCB產業的趨勢展望」為題進行專題演講，分享產業最新動態以及發展，投資人踴躍參與，現場互動熱烈，為主題式業績發表會畫下圓滿句點。

專題演講中資深研究員張淵菘提到，隨著AI運算需求爆發、車用電子快速普及，以及Micro LED新世代顯示技術的興起，PCB產業正加速朝高階載板、先進封裝及高密度連結技術邁進。產業雖面臨全球經貿環境挑戰及國際政策與關稅影響，但長期成長動能仍然穩固。展望未來，AI仍是推動產業成長的關鍵，整體而言今年仍持續成長。

業績發表會中臻鼎-KY發言人凌惇表示，公司營收結構逐漸轉型，由過去行動通訊占比逾六成，已下降至六成以下，伺服器、IC載板與光模塊等高階產品相關應用比重持續攀升。臻鼎-KY近年積極切入高階載板及AI應用領域，AI應用占比由去年45%提升至今年70%，涵蓋AI手機、AIPC、智慧眼鏡與人型機器人等。

定穎投控總經理劉國瑾表示，全球市場受關稅、匯率及需求疲弱影響，惟AI需求強勁，Meta、Google、微軟等雲端巨頭持續加大資本支出，帶動AI及伺服器需求。定穎直接出口美國營收占比僅5%，且由客戶承擔關稅，影響有限。

未來成長動能方面，定穎將來自AI伺服器與AI相關產品，包括GPU、ASIC及Switch，對應20層以上、5階以上HDI與高階多層板，主要由泰國廠生產。

景碩公司發言人穆顯爵表示，ABF載板為公司成長主軸，占合併營收約四成，主要應用於高效運算、伺服器及基地台等領域；BT載板則廣泛用於記憶體、手機及消費性電子，約占三至四成營收；隱形眼鏡業務則占18%，維持穩健發展。

易華電總經理黃梅雪表示，公司主要產品為捲帶式高階覆晶薄膜IC基板，目前擁有減成法、半加成法及雙面法等三大製程技術。