快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

PCB鏈業績秀 回響熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
證交所主辦「PCB產業」主題式業績發表會，聚焦AI、新世代顯示應用，投資人參與踴躍，場場滿座。證交所／提供
證交所主辦「PCB產業」主題式業績發表會，聚焦AI、新世代顯示應用，投資人參與踴躍，場場滿座。證交所／提供

臺灣證券交易所與永豐金證券合作於8月18日至8月19日舉辦「印刷電路板（PCB）產業」主題式業績發表會，邀請臻鼎-KY（4958）、定穎投控、景碩及易華電共四家公司，分享近期公司財務業務情形，展現公司競爭優勢。

除此之外，並由工研院產業科技國際策略發展所以「2025年臺灣PCB產業的趨勢展望」為題進行專題演講，分享產業最新動態以及發展，投資人踴躍參與，現場互動熱烈，為主題式業績發表會畫下圓滿句點。

專題演講中資深研究員張淵菘提到，隨著AI運算需求爆發、車用電子快速普及，以及Micro LED新世代顯示技術的興起，PCB產業正加速朝高階載板、先進封裝及高密度連結技術邁進。產業雖面臨全球經貿環境挑戰及國際政策與關稅影響，但長期成長動能仍然穩固。展望未來，AI仍是推動產業成長的關鍵，整體而言今年仍持續成長。

業績發表會中臻鼎-KY發言人凌惇表示，公司營收結構逐漸轉型，由過去行動通訊占比逾六成，已下降至六成以下，伺服器、IC載板與光模塊等高階產品相關應用比重持續攀升。臻鼎-KY近年積極切入高階載板及AI應用領域，AI應用占比由去年45%提升至今年70%，涵蓋AI手機、AIPC、智慧眼鏡與人型機器人等。

定穎投控總經理劉國瑾表示，全球市場受關稅、匯率及需求疲弱影響，惟AI需求強勁，Meta、Google、微軟等雲端巨頭持續加大資本支出，帶動AI及伺服器需求。定穎直接出口美國營收占比僅5%，且由客戶承擔關稅，影響有限。

未來成長動能方面，定穎將來自AI伺服器與AI相關產品，包括GPU、ASIC及Switch，對應20層以上、5階以上HDI與高階多層板，主要由泰國廠生產。

景碩公司發言人穆顯爵表示，ABF載板為公司成長主軸，占合併營收約四成，主要應用於高效運算、伺服器及基地台等領域；BT載板則廣泛用於記憶體、手機及消費性電子，約占三至四成營收；隱形眼鏡業務則占18%，維持穩健發展。

易華電總經理黃梅雪表示，公司主要產品為捲帶式高階覆晶薄膜IC基板，目前擁有減成法、半加成法及雙面法等三大製程技術。

AI 營收

延伸閱讀

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

AI助攻PCB 台廠迎營運高峰

獨／機械業關稅海嘯下如何求生？ 學界點出這幾盞明燈

臻鼎旗下鵬鼎增產高階PCB

相關新聞

二檔期貨 保證金調高

臺灣期貨交易所今（21）日調高台玻期貨（KUF）及長興期貨（QOF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5...

永續債發行將拚新高 新增及登錄創櫃板達74家

櫃買中心副總經理李淑暖昨（20）日指出，永續發展債券今年已發行38檔；發行金額1,299億元，已達今年目標，會再努力推升...

智慧經營／聯邦投信總經理莊雅晴 做績效 更要做信任

金融市場瞬息萬變，聯邦投信總經理莊雅晴以「信任、專業、創新」為核心價值，持續引領團隊穩健前行。2025年，聯邦投信設定三...

PCB鏈業績秀 回響熱

臺灣證券交易所與永豐金證券合作於8月18日至8月19日舉辦「印刷電路板（PCB）產業」主題式業績發表會，邀請臻鼎-KY（...

凱基權證網 資訊全露

美國總統川普4月公布對等關稅政策，造成國際經貿環境持續震盪，近期公布的關稅數字更造成全球股市大幅波動，但同時得到關稅豁免...

國泰金：逾四成民眾想增持美元

國泰金控昨（20）日公布的「8月國民經濟信心調查」指出，在時事題針對民眾未來半年想增持的外幣進行調查，發現41.7%的民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。