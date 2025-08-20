股匯雙殺 新台幣跌破30.3元改寫逾3個月低點

中央社／ 台北20日電

美國科技股重摔，又有市場傳出美國總統川普「補貼換入股」的訊息，利空籠罩之下，台灣今天上演股匯雙殺，台股狂洩728點，新台幣兌美元爆量重貶，收盤收在30.308元，重挫1.88角，改寫逾3個月新低。

AI人工智慧題材激勵股市展開多頭，如今投資人疑慮浮現，美國科技股應聲重挫，又傳出美國商務部正考慮入股台積電，利空夾擊，台股今天開低走低，收盤重挫728.06點，跌破24000點關卡，收在23625.44點。

匯銀人士分析，台股改寫歷史新高後，本來上方就有賣壓，加上本週全球央行年會登場，市場靜待聯準會主席鮑爾發言，如今市場有趁勢修正的感覺，股匯同步下殺；今天外資巨量匯出，美元又轉強，均加重新台幣貶勢。

新台幣兌美元今天以30.15元開盤價，由於熱錢大舉出走，匯價接連跌破30.2、30.3元價位，最低觸及30.309元，改寫5月中旬以來、逾3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出23.005億美元的巨量。

外匯交易員認為，台股重摔，加重新台幣貶勢，加上投資人觀望全球央行年會，本週應延續觀望，使得新台幣延續趨貶格局，至於後續貶值速度，仍得視外資動向而定。

根據央行統計，美元指數今天升值0.24%，亞幣跌多漲少，人民幣、日圓微幅升值0.05%，新加坡幣小貶0.15%，韓元與新台幣貶勢較重，分別下挫0.59%及0.62%。

台股 新台幣 美國商務部

延伸閱讀

台指期 動能不墜

川普揚言允許對鮑爾進行「重大訴訟」 再度呼籲降息

與他國關稅協議大致談妥！美財長貝森特：最大貿易重置是大陸震撼

川普刁難鮑爾「實境秀」背後 藏低利率、弱美元非成功不可壓力

相關新聞

未來匯率如何變動？經長：已與央行討論 到農曆年前盼穩定在這價位

關稅及匯率是目前產業界最關注焦點，衝擊產業營運甚鉅。經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，預計美國關稅會在未來3個...

醫療險損失率上升業者虧本 保發中心設2要件可漲保費

近年實支實付醫療險理賠爭議不斷，牽動業者損失率上升，金管會委託保發中心研究的訂價合理性作業指引已呈報至金管會，根據指引，...

凱基金控運動夏令營 邀中華開發基金會獎助國手當教練帶員工動起來

中華開發文教基金會透過「我們班的小飛象」及「技藝職能獎學金」計畫，長期支持體育、藝術以及技職人才。為了讓集團員工實際參與...

外資、投信搶美元 新台幣匯價貶逾1角

外資匯出款加劇，台股跌幅據大逾500點；台北外匯經紀公司新台幣匯價在開盤後2小時內貶逾1角，最低匯價30.239，貶值1...

元大證券邀請美日專家分享 2025年下半年美日市場展望及 AI 投資趨勢

近年美日股市表現穩健，吸引全球資金關注，自2025年起AI成為市場主旋律，推升半導體設備、雲端基礎設施與軟體股表現。那斯...

凱基證券台股模擬交易賽 合作中華郵政助新手投資升級

為推廣正確投資觀念、降低新手進入市場的風險，凱基證券與中華郵政合作舉辦「模擬交易-凱基x郵政 台股競賽」，這次競賽自即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。