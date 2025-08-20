股匯雙殺 新台幣跌破30.3元改寫逾3個月低點

美國科技股重摔，又有市場傳出美國總統川普「補貼換入股」的訊息，利空籠罩之下，台灣今天上演股匯雙殺，台股狂洩728點，新台幣兌美元爆量重貶，收盤收在30.308元，重挫1.88角，改寫逾3個月新低。

AI人工智慧題材激勵股市展開多頭，如今投資人疑慮浮現，美國科技股應聲重挫，又傳出美國商務部正考慮入股台積電，利空夾擊，台股今天開低走低，收盤重挫728.06點，跌破24000點關卡，收在23625.44點。

匯銀人士分析，台股改寫歷史新高後，本來上方就有賣壓，加上本週全球央行年會登場，市場靜待聯準會主席鮑爾發言，如今市場有趁勢修正的感覺，股匯同步下殺；今天外資巨量匯出，美元又轉強，均加重新台幣貶勢。

新台幣兌美元今天以30.15元開盤價，由於熱錢大舉出走，匯價接連跌破30.2、30.3元價位，最低觸及30.309元，改寫5月中旬以來、逾3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出23.005億美元的巨量。

外匯交易員認為，台股重摔，加重新台幣貶勢，加上投資人觀望全球央行年會，本週應延續觀望，使得新台幣延續趨貶格局，至於後續貶值速度，仍得視外資動向而定。

根據央行統計，美元指數今天升值0.24%，亞幣跌多漲少，人民幣、日圓微幅升值0.05%，新加坡幣小貶0.15%，韓元與新台幣貶勢較重，分別下挫0.59%及0.62%。